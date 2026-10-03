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西門町「1對2」衝突影片瘋傳 警方查出竟是按喇叭惹禍

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市西門町昨晚發生街頭衝突，一名黃衣男子與另外2名男子在昆明街車道旁爆發肢體衝突，相關影片在Threads等社群平台流傳，引發網友熱議。萬華警方今天表示，3人衝突起因是行車期間按喇叭產生糾紛，雙方事後均不提告，警方將依社維法處理。

西門町派出所昨晚6時10分接獲110報案，指昆明街有人打架，員警趕到時，相關人員都已離開現場。

警方隨後調閱周邊監視器，找到衝突雙方並通知到派出所說明。經查雙方原本在道路上因按喇叭發生爭執，情緒升高，進一步演變成肢體衝突。

網路流傳畫面中，可見一名穿黃色上衣男子與2名男子在路旁爭執，發生推擠、拉扯，其中有人在衝突過程中倒地。相關畫面曝光後，不少網友討論黃衣男子的閃躲動作及衝突過程。

警方表示，雙方到案後均不願提出傷害告訴，不過街頭打架仍涉及違序行為，將依社維法辦理。

西門町昨晚發生<a href='/search/tagging/2/行車糾紛' rel='行車糾紛' data-rel='/2/249164' class='tag'><strong>行車糾紛</strong></a>，現場1對2當場開打。記者廖炳棋／翻攝
西門町昨晚發生行車糾紛，現場1對2當場開打。記者廖炳棋／翻攝

西門町 衝突 影片 行車糾紛

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