男子攀南湖大山腳踝嚴重扭傷腫脹疑骨裂 空勤直升機救援

一名男子今天在台中市和平區登山經過南湖大山時，左腳踝嚴重扭傷腫脹，疑有骨裂情況，無法行走，空勤總隊今天派黑鷹直升機載送下山，再由台中市消防局救護車載到醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，一名45歲男性山友攀爬途中經過南湖大山時，左腳踝嚴重扭傷腫脹，恐有骨裂情況，無法行走，請求直升機落地搭載救援。

派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉益宏、副駕駛王鴻嘉、機工長童志富，消防署特搜隊員李法寬、詹天文執勤；早上7時:57分從台中機場起飛定向目標區，到達目標區完成安全評估後進場落地，完成搭載傷者後，起飛定向東勢河濱公園，落地後將傷患交由救護車轉送醫院。