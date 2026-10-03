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宜蘭科學園區工安事故 吊車傾倒吊籃墜落…65歲工人送醫不治

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導

宜蘭科學園區今天上午發生重大工安事故，位於宜科南路15號的一期廠辦大樓進行外牆清洗作業時，疑因大型吊車失衡翻覆，造成吊籃內2名工人自高處墜落，其中65歲陳姓工人送醫搶救宣告不治，63歲葉姓工人則因腿部骨折重傷送醫，事故原因仍待調查釐清。

宜蘭縣消防局上午8時49分接獲通報後，立即派遣宜蘭及員山分隊前往救援。救護人員到場時發現2名男性工人倒臥地面，陳姓工人已無生命徵象，由救護車緊急送往陽明交通大學附設醫院搶救，卻傷重不治；葉姓工人意識清楚，但左大腿嚴重骨折，同樣送往陽大附醫治療。

事故現場滿目瘡痍，吊車吊臂及工作吊籃墜落在人行步道上，周邊散落石塊、樹枝、工具及塑膠箱等物品，地面鋪面也因強烈撞擊受損，可見墜落力道驚人。

整輛黃色大型吊車幾乎翻轉呈90度傾斜狀態，後輪懸空，車體卡在大樓外側綠帶與玻璃採光罩附近，現場疑與支撐設備失效或地面承載力不足有關，勞動檢查單位已調查，將進一步釐清事故發生原因及責任歸屬。

宜蘭科學園區一家廠商在外牆清洗作業時，疑因大型吊車失衡翻覆，造成吊籃內2名工人自高處墜落傷重送醫。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭科學園區一家廠商在外牆清洗作業時，疑因大型吊車失衡翻覆，造成吊籃內2名工人自高處墜落傷重送醫。圖／宜蘭縣消防局提供

宜蘭科學園區一家廠商在外牆清洗作業時，疑因大型吊車失衡翻覆，造成吊籃內2名工人自高處墜落傷重送醫。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭科學園區一家廠商在外牆清洗作業時，疑因大型吊車失衡翻覆，造成吊籃內2名工人自高處墜落傷重送醫。圖／宜蘭縣消防局提供

宜蘭 科學園區 倒吊

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