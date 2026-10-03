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警紀警辦不護短！新北警自檢6警記過 分局長調非主管職

聯合報／ 記者游明煌王長鼎／新北即時報導

近期LINE社群流傳的截圖畫面，內容指瑞芳分局長高繼鴻等人飲宴過程，疑有言行失檢，違反警察風紀，新北警察局施鐵腕，今天公布自檢6警記過，將建請警政署調整高為非主管職務。

新北市警局指出，分局接獲情資後，立即由督察室靖紀小組啟動調查。經調閱監視器影像、訪談相關人員及蒐集相關事證，查明該次聚會場地為合法旅宿的視聽室，參與人員為瑞芳分局員警、義刑顧問及幹部夫婦，席間義刑顧問安排其歌唱班女性友人到場，且該女性友人另帶2名陌生女子進入視聽室。

期間業主明確告知現場禁菸，多次提醒場地使用時間至晚間10時，並要求人員盡快離場，現場人員未予理會，仍持續飲酒歡唱，直至業主關閉視聽設備後才離開。

市警局10月2日開考績委員會審議，對高繼鴻等6名員警各記過1次，對高繼鴻未能以身作則、謹守分際，業主已多次提醒該處為禁菸場所及已逾營業時間，高未予理會也未約束在場員警行為，對於身分不明的陌生女性到場後，未立即離開，敏感度不足及言行失當，引發社會觀感不佳，將建請警政署調整高為非主管職務。

高繼鴻是警大60期外事警察系，取得輔大國際商學研究所博士班，歷練過新北市警察局公關室專員、新北警察局防治科長等職務。

新北警強調將持續秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，對於違法違紀情事，不論職務高低，均依法嚴予查處，以維護警察風紀及警察機關之公信力。

高繼鴻是警大60期外事警察系，取得輔大國際商學研究所博士班，歷練過新北市警察局公關室專員、新北警察局防治科長等職務。圖／取自分局網頁
高繼鴻是警大60期外事警察系，取得輔大國際商學研究所博士班，歷練過新北市警察局公關室專員、新北警察局防治科長等職務。圖／取自分局網頁

新北 瑞芳 監視器

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