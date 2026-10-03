酒後夫妻吵架…高雄醉男縱火燒毀5機車

高雄市小港區昨天深夜發生機車火警，停放路邊的5輛機車遭大火吞噬，燒得只剩骨架。警、消調查機車疑遭縱火，查出1對夫妻吵架，妻子離家，丈夫竟涉嫌縱火燒機車，今天凌晨查獲高姓男子涉案，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

高雄市小港區鳳北路昨天晚間10時許發生機車火警，警、消立即趕到火場，不久撲滅火勢，未造成傷亡。

警方調查發現，44歲高姓男子疑因酒後與妻子康姓婦人（53歲）發生口角，康婦為避免衝突擴大，先行駕車離開，沒想到高男火大，竟拿出隨身攜帶的打火機及毛巾，在路邊點燃機車後離去。火勢迅速延燒，5輛機車瞬間陷入火海，幾乎全燒毀。

警方事後請康婦到場說明，隨即找尋高姓男子，直到今天凌晨零時左右，高男才受警方策動出面，由友人陪同到大林派出所投案，警方並查扣作案用打火機1只。警詢後依公共危險罪嫌，將他移送高雄地檢察署偵辦。

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高姓男子酒後與妻子吵架，涉嫌縱燒毀5輛機車，消防員正勘查現場。記者林保光／翻攝