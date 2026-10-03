高雄少女凌晨墜樓 氣墊來不及架好撞消防員雙雙受傷

高雄市苓雅區今天凌晨傳發生墜樓事故，1名少女墜樓時，消防救護人員正在樓下架設氣墊，不料她墜落時，撞及1名消防隊員致2人受傷，分別送醫急救。

今天凌晨零時50分許，1名17歲少女在高雄市苓雅區某大樓墜樓前，警、消據報，出動8車16人前往搶救，消防局前金消防分隊也前往支援。

前金消防分隊張姓隊員（22歲）正在大樓地面架設氣墊時，不料少女偏離大樓中庭的防墜網，墜落後又不巧壓到張姓隊員，2人都受傷，意識清楚。張姓隊員被壓中時趴地，額頭、雙肩挫傷，1節胸椎骨裂住院治療，少女眉間擦傷。

消防局現場指揮官立即指示救護人員，將張姓隊員送高醫急救，少女送阮綜合醫院搶救，2人都無生命危險。

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