新北30多層樓高建築工地 昨深夜19層冒出濃煙火光 64車104人搶救中

新北市新店區一處建築工地於昨深夜驚傳火警，現場高樓層竄出大量火煙。新北市政府消防局獲報後第一時間動員大批人車趕赴救援，現場未造成人員受困，火勢亦已獲得有效控制，無擴大延燒之虞。

新北市消防局表示，昨天深夜11時53分接獲民眾通報，指稱新店區十四張路與斯馨路口附近一處30多層樓高的建築工地發生火災。起火點位於19樓，火勢迅速擴散，現場伴隨濃煙與明顯火光。消防局接獲報案後不敢大意，立即調派64輛消防救災車輛及104名消防人員前往現場佈線灌救。

消防人員抵達現場後迅速展開搜救與滅火作業。初步確認工地內部無工作人員受困，經全力抑止火勢發展，燃燒面積初估約為200平方公尺。截至今天凌晨1時許，現場維持人車全力戒備與撲滅殘火作業，詳細起火原因及財物損失仍待火災調查人員進一步釐清。

新北市新店區十四張路與斯馨路口附近一處30多層樓高的建築工地，2日深夜11時許發生火災，起火點位於19樓，火勢迅速擴散，現場伴隨濃煙與明顯火光。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區十四張路與斯馨路口附近一處30多層樓高的建築工地，2日深夜11時許發生火災，起火點位於19樓，火勢迅速擴散，現場伴隨濃煙與明顯火光。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區十四張路與斯馨路口附近一處30多層樓高的建築工地，2日深夜11時許發生火災，起火點位於19樓，火勢迅速擴散，現場伴隨濃煙與明顯火光。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區十四張路與斯馨路口附近一處30多層樓高的建築工地，2日深夜11時許發生火災，起火點位於19樓，火勢迅速擴散，現場伴隨濃煙與明顯火光。記者王長鼎／翻攝