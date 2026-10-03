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加碼「生育禮金」 雲縣議員參選人涉賄遭押

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡／連線報導

<a href='/search/tagging/2/雲林' rel='雲林' data-rel='/2/177446' class='tag'><strong>雲林</strong></a>檢、警在蔡姓參選人哥哥的車上查扣290萬元現金及紅包袋。圖／雲林地檢署提供
雲林檢、警在蔡姓參選人哥哥的車上查扣290萬元現金及紅包袋。圖／雲林地檢署提供

雲林、嘉義市接連傳出議員選舉賄選案。雲林縣第五選區蔡姓議員參選人疑藉發放新生兒生育禮金，每戶加碼兩千元，檢警查扣二九○萬元現金及紅包袋，傳喚廿五戶新生兒家屬後，認定有十七戶收受禮金，昨遭法院裁定羈押禁見，蔡男哥哥則以六十萬元交保；嘉義市也傳出首件議員賄選案，七十二歲陳賴姓婦人疑以每票一千元買票，前晚遭法院裁定羈押禁見。

雲林地檢署指出，檢察官林柏宇指揮刑事警察局偵六大隊、雲縣調查站、台西分局及雲林刑大組成專案小組，昨搜索蔡姓參選人及樁腳住處，並在其哥哥、現任議員的車內查扣現金二九○萬元及紅包袋一批。

檢警傳喚蔡姓兄弟及廿五名新生兒家屬等到案，部分證人供稱，除領取鄉公所兩萬元育兒津貼外，另收到蔡姓參選人加碼的兩千元禮金，合計有十七戶收受，並繳回三萬四千元。檢方認定蔡姓參選人今年三月至九月間，陪同鄉公所發放新生育兒津貼時，穿著競選背心並以個人名義加碼送現金，疑以此換取具投票權家屬支持，涉違反選罷法，因有勾串之虞遭聲押禁見獲准。

蔡家人則表示，哥哥從四年前當選議員起就持續發放生育禮金，已執行多年，並非選舉期間才發放，目的只是鼓勵生育，過去也曾公開分享發放過程，因哥哥未參選連任，改由其弟參選，加上弟弟穿選舉背心送禮，才被認定涉違選罷法，還有誰敢公益行善。

嘉義地檢署檢察官呂雅純指揮專案小組，前天拘提陳賴姓婦人，並傳喚十五名選民，查扣疑似賄款。檢方調查，陳賴婦疑於九月間前往嘉義市西區選民住處，以每票一千元代價要求支持特定市議員參選人，訊後認定涉案重大，向法院聲押獲准。

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