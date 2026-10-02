北市信義區民宅火警撲滅 無人受傷起火原因待查

台北市信義區光復南路巷弄一棟公寓今晚發生火警，消防局獲報後派出大批人車趕赴現場，晚上近8時撲滅火勢，起火地點位於公寓2樓，無人受傷，詳細起火原因待調查釐清。

台北市警消晚上7時26分獲報，光復南路、國父紀念館對面巷弄的一棟5層樓公寓發生火警，獲報後派出指揮車4輛、消防車16輛、救護車2輛，共65名消防員到場搶救。

消防員抵達現場發現，起火地點位於公寓2樓，且火勢延燒至3樓陽台，現場冒出陣陣濃煙，消防員立即拉水線搶救，並疏散住戶及民眾。

一名住戶在現場提到，火警發生時，當時正在家中，忽然聽到住家外有人大喊才知道失火，立即拿隨身包包往樓下衝，幸好未受傷。

經消防員搶救後，火勢在晚上7時53分撲滅，包含2樓雜物傢俱及裝潢和3樓室外機都被燒毀，燒毀面積約28平方公尺，至於起火原因，仍待調查釐清。