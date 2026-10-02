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北市錦州公宅頂樓火警 新工處：工人抽菸釀禍

中央社／ 台北2日電

北市錦州街公共住宅B棟屋頂昨天發生火警，新工處指出，經施工廠商調閱監視器畫面確認是施工人員清潔後在植栽箱前抽菸釀火警，後續將依契約規定處置施工廠商或監造單位。

台北市政府工務局新建工程處今天發布新聞資料表示，代辦「台北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程」的B棟屋頂在1日下午約5時50分發生火警。

新工處表示，火警發生後，廠商人員至屋頂以滅火器和自來水滅火，1日下午6時撲滅火勢，北市消防員下午約6時3分到達屋頂，確認完全滅火後在下午6時20分撤離。

新工處表示，此案公共住宅的工程已完工報竣，目前正在驗收，頂樓現場已無囤積木板及雜物，經施工廠商調閱監視器畫面確認，是施工人員清潔後在1日下午5時40分於B棟頂樓植栽箱前抽菸，並把菸蒂丟在植栽箱內，導致植栽箱於下午5時50分冒煙起火。

新工處指出，後續經現場勘查，災損情形為部分植栽箱封邊塑木燒毀及周邊部分地磚破損，受損面積約5平方公尺，無影響公共住宅的結構安全。

新工處表示，已通知施工廠商儘速修復花台，並責成監造單位及施工廠商嚴格要求現場工作人員不能在建築空間內吸菸。此次火災是否違反職業安全衛生相關罰則，後續將依契約相關規定檢討處置施工廠商及監造單位。

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