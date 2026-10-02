幼兒園娃娃車火燒車 專家建議加強駕駛人和車輛管理

新北有輛幼兒園娃娃車在行進間起火燃燒，幸好及時發現停靠路旁，師生緊急逃生無人受傷。對此，消基會董事暨交通委員會召集人李克聰副教授建議未來應加強人、車管理，才能避免類似事故。

李克聰指出，「校車」的管理首重在駕駛人，因為車上載的不僅可能是需要被照顧的幼兒，甚至是其他年齡層的學生也都一樣需要被保護，因此司機就必須嚴格要求應特別注意交通安全，才能夠保障學生和幼兒。

再來就是車輛的維修保養，除了定期檢修之外，最好每天收班之後或發車之前都要再詳細檢查一遍，甚至可以特聘1個技工專門來做這件事，因為車輛故障之前可能都會有些徵兆可以被觀察到，如果有每天檢查的機制，較能及早發現問題。

以今天的事故為例，它是2019年的車，算是比較老舊，如果每天檢查就能比較容易掌握車況。今天算是運氣不錯的情形，因為及早發現、迅速疏散，不然幼兒逃生比較困難，如果真的發現太晚的話，可能就會造成重大事故。

總而言之，他建議要系統化加強駕駛人和車輛的管理，才有安全保障。