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影／基隆天外天大火爆五大疑點恐人為 謝國樑：十分可疑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府今天下午說明天外天暫置場床墊大火案起火原因調查情形，市府列出五大疑點，包括兩個獨立區域相隔20公尺同時起火、發現遺留不應出現的柴油、廠商首日破碎就出現大火、清潔隊員剛好都休假及剛好堆到最大量等。市長謝國樑說，十分可疑、罕見，如同上次的油汙染事件，已報請檢方偵辦調查。

謝國樑說，燃燒的區域有兩個獨立的地點，相隔15到20公尺左右，同時在燃燒，這對於火災現場來說，十分罕見、可疑，今天一早就和市府相關研議如何後續處理，將報請檢方偵辦調查釐清。這有點像上次油汙染事件一樣，不像是自然發生的，因此請地檢署協助。

謝國樑表示，就常理來看不應該發生，也有一些非常不尋常的線索、狀況，要由司法才能查清楚。起火原因如果確定人為，且廠商有責任，將會啟動求償。

環保局長馬仲豪表示，天外天暫置場處理相關回收物已逾20年，過去近30年來從未發生回收床墊火警，這次是第一次，檢視發現多項不尋常、湊巧的狀況，一是剛好是床墊最高量的時間點；二剛好是清潔隊的休息日，人員最少的時候；三是廠商9月29日機具進場，預計30日開始破碎作業，當天就發生大火。

馬仲豪說，現場發現更明顯兩項重要疑點，第一是起火地點有一個以上，正在等火調結果；第二有發現有被放置油料遺留現場，經查是柴油裝在容器內，不太尋常，是否怪手燃料或其他用途，須進一步查證，但這油料不應該出現在現場。

消防局長長游家懿表示，會盡快啟動召開火災鑑定會，邀請中央及產官學界加入調查。

警察局長林信雄指出，將朝非自然因素調查，今天已報請基隆地檢署指揮，會請管理單位、施工單位、發現人等說明，因現場並無監視器，將擴大道路監視器調查，並依火災鑑定情況，展開全面調查。

被問到是否有縱火或人為因素的可能？林信雄說，任何因素在還沒有完整調查時都不能排除，看證據到哪裡就辦到哪裡。

基隆市政府今天說明天外天暫置場床墊大火案起火原因調查情形，市府列出五大疑點，已報請檢方偵辦。記者游明煌／翻攝
基隆市政府今天說明天外天暫置場床墊大火案起火原因調查情形，市府列出五大疑點，已報請檢方偵辦。記者游明煌／翻攝

基隆市政府今天說明天外天暫置場床墊大火案起火原因調查情形，市府列出五大疑點，已報請檢方偵辦。記者游明煌／翻攝
基隆市政府今天說明天外天暫置場床墊大火案起火原因調查情形，市府列出五大疑點，已報請檢方偵辦。記者游明煌／翻攝

基隆市政府今天說明天外天暫置場床墊大火案起火原因調查情形，市府列出五大疑點，已報請檢方偵辦。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天說明天外天暫置場床墊大火案起火原因調查情形，市府列出五大疑點，已報請檢方偵辦。記者游明煌／攝影

基隆市政府今天說明天外天暫置場床墊大火案起火原因調查情形，市府列出五大疑點，已報請檢方偵辦。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天說明天外天暫置場床墊大火案起火原因調查情形，市府列出五大疑點，已報請檢方偵辦。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 火災 縱火

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