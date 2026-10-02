南科高雄園區傳工安意外 4工人遭化學廢液灼傷

南科高雄園區華邦電路竹分公司今早發生工安事故，疑為外包商進行化學管路施工時，不慎遭化學液體噴濺，共造成3名外包商及1名華邦電工人受傷，分送兩醫院救治，意識清楚。

今天上午11時21分路竹區科五路通報救護案，4名工人遭化學廢液噴濺，高市消防局出動14車34人前往搶救。

保安警察第二總隊第四大隊第二中隊說明，初步了解，噴濺的化學液體為氫氟酸及硝酸混合廢液，共造成3男1女4人受傷。傷患分送義大醫院及高雄榮總救治。

22歲李姓（男）外包廠商人員是臉手胸背灼傷、48歲許姓（男）外包廠商人員下半身灼傷，兩人傷勢較為嚴重，被送往義大醫院救治。院方表示，傷患目前意識清楚，仍在治療中。

29歲陳姓（女）外包廠商人員右前臂灼傷，36歲劉姓（男）華邦電員工則為右前臂灼傷，均送往高雄榮總。高市消防局表示，受傷4人均為灼傷、意識清楚。