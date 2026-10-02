排氣管噪音民怨不斷 台南警方台1線攔45輛車查出30件違規

機車排氣管噪音不斷造成民怨困擾，台南市交通警察大隊、歸仁警分局、監理站及環保局昨晚在台1線仁德段攔停45輛目測疑似改裝車輛，就發現30件違規，違規情形嚴重。

警方說，違反道交條例車輛設備零件異動違規有9件，重要設備變更未檢驗20件，另排氣管噪音檢測不合格3輛。這是為持續打擊排氣管噪音，還民眾安寧居住環境。

員警說，當中還攔到一名印尼來台移工沒有駕照，詢問該名移工以遠低於市價的3萬餘元，購入未完成過戶的125CC機車，經稽查才發現車輛也有非法改裝，包含改裝頭燈及排氣管，除依規定舉發，當場移置保管機車，並提醒移工未有合格駕照，應以微型電動二輪車為代步工具。

歸仁警分局呼籲仲介業者或是雇用移工的公司行號主動提醒移工，不要因為價格低廉就購入來路不明車輛代步，沒有合格駕照也不要駕駛汽機車。

分局長巫建德說，排氣管噪音相當惱人，特別提醒用路人，現在生活及工作方式多元，「你的正常活動時間，也許是別人的休息時間，請放輕你的油門，讓其他民眾可以安心休息。」

排氣管噪音民怨不斷，台南警方台一線攔45輛疑改裝車輛就發現30件違規。圖／員警提供

排氣管噪音民怨不斷，台南警方台一線攔45輛疑改裝車輛就發現30件違規。圖／員警提供