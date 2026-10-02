警員正在執行值班勤務，見兩位長者需要協助，先請他們入所休息。圖：讀者提供

一對年過8旬的鄭姓老夫妻相伴多年，即使記憶逐漸模糊，仍結伴同行，想一起返回雲林老家。日前12時許，一名熱心計程車司機在桃園市中壢區新生路四段與致維街口附近，遇見一對老夫妻在路上行走，得知兩人想返回雲林，便載往高鐵桃園站，卻發現兩人身上沒有錢搭車，便將他們帶至青埔派出所，請求警方協助。

陳員隨後注意到老翁手腕上佩戴愛心手環，立即依手環上的聯絡電話找到兩人的兒子。圖：讀者提供

中壢警分局青埔派出所警員陳俊全當時正在執行值班勤務，見兩位長者需要協助，先請他們入所休息。詢問過程中，陳員發現兩人對問題回答反覆，無法清楚說明目前住處，疑有失智情形，便耐心安撫並協助確認身分。

陳員隨後注意到老翁手腕上佩戴愛心手環，立即依手環上的聯絡電話找到兩人的兒子。家屬表示，父母均有失智情形，近期才從雲林接到中壢同住照顧，當天趁他外出工作時自行離家；發現父母不見後，他正焦急尋找，接到警方通知，終於放下心中大石。

家屬隨即趕至派出所接回父母，陳員也協助兩位長者安全上車。對於熱心司機伸出援手，以及警方及時聯繫，家屬深表感謝，讓這對結伴的老夫妻平安與家人團聚。

中壢分局長林鼎泰表示，家中如有失智或容易迷途的長者，可協助佩戴愛心手環或攜帶家屬聯絡資訊、智慧定位裝置，也可至分局偵查隊辦理指紋建檔，讓有需要時能及早獲得協助，平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢8旬夫妻1原因結伴離家 警靠愛心手環助家屬團圓