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機車騎士「嚴重超速」逾40公里竟還用腳惡意遮牌 苗警調閱證據揪罰
苗栗縣警局交通隊日前在辦理測速照相資料審核作業時，赫然發現1名機車騎士深夜行經竹南鎮公義路1557號前路段，不僅無視該路段速限60公里、嚴重超速至時速105公里，更在通過測速照相桿時，竟還故意用腳遮住號牌，引發警方高度重視。
對於這起超速且規避取締案件，員警經調閱沿路監視器交叉比對，終鎖定並查出實際車牌號碼，讓企圖逃避的違規駕駛當場現形。
警方表示，該名機車騎士的行為違反道路交通管理處罰條例「嚴重超速」，依規定本案駕駛人除了將面臨6000元以上、3萬6000元以下罰鍰外，依法吊扣車輛牌照6個月的重罰，可說是得不償失。
位於竹南鎮公義路段，因道路筆直且車流量大，經常成為部分駕駛人貪快違規超速的高風險路段，為維護用路安全，警方在該處設有固定式測速照相設備，統計115年迄今，已舉發超速違規高達4490件；然而，仍有心存僥倖的駕駛人使出違法手段企圖規避取締。
縣警局長李忠萍表示，行車速度過快往往是重大死傷事故的主因，駕駛人上路應遵守交通安全規則、依速限行駛，自律與守法並保持良好的駕駛道德，切勿為一時之快以身試法，才能確保自身及其他用路人的行車平安。
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