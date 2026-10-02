護理師遭病患家屬大聲咆哮網熱議 基隆長庚譴責：啟動暴力通報

基隆長庚醫院眼科昨天下午門診期間，有病患家屬因看診時間問題，對護理人員大聲咆哮，還大聲指責「等很久」、「你騙誰啊」等語，有其他民眾看不下去把過程貼到網路，引發民眾議論。基隆長庚說，啟動院內暴力事件通報，並保留相關監視器畫面，嚴正譴責任何形式的醫療暴力。

有網友在threads貼文寫「又一個巨嬰，自己沒有在規定時間下午4時前先去檢查室報到檢查眼睛，發現不能看之後鬼吼鬼叫自己等了50分鐘？我們規定時間報案的，都默默等了2、3個小時。」影片貼出後有不少留言，引起網友熱烈討論。

基隆長庚今天說明，眼科昨天下午門診期間，一名病人預約當日下午看診，依照眼科門診流程須於看診前完成檢查，下午檢查時段為12時至下午4時。病人及家屬於下午5時許抵達診間，已逾檢查時段，遂詢問是否仍可看診。

副院長詹益聖說，醫師考量門診進度已延遲，欲協助病人另行安排其他門診時段，但家屬對此安排無法接受，並於現場對護理人員大聲咆哮，影響門診醫療秩序。

詹益聖表示，事件發生當下即啟動院內暴力事件通報，並保留相關監視器畫面，同時持續提供受影響員工關懷與支持，醫院嚴正譴責任何形式的醫療暴力。

基隆長庚呼籲社會大眾尊重醫療專業、珍惜醫療資源，攜手營造安全與友善的就醫環境。