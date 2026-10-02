保養不到1個月！7年娃娃車起火 康橋：啟動幼童車全面安全檢查

新北新店區康軒校區（幼兒園）幼童車新店線今天上午行進間發生起火事故，駕駛發現底座開始冒煙，隨立即路邊停車並疏散車上10名幼生、一名導護老師，並通知學校安排其他幼童車前往接駁師生，所有師生已在8時50分回到幼兒園。

康橋表示，等待接駁車輛期間，故障車輛發生起火燃燒，駕駛隨即通報消防隊前往處理，師生於第一時間已遠離事故車輛，沒有人員受傷。該事故車輛出廠年份為2019年，符合法規要求，最近一次保養日期為2026年9月9日，車輛冒煙及起火原因尚待進一步調查釐清。

園方已要求車廠針對所有幼童車全面安全檢查，除釐清事故原因，也務必確認車輛安全。另園方也將加強駕駛與導護對車輛異常狀況的警覺性、即時回報及緊急應變措施，提升幼童車安全管理。園方已做校安通報，也將輔導該車幼童，穩定幼生情緒。

新北市新店區中興路一段與中正路交叉路口，今天上午8時40分許，一輛行駛中的康橋幼兒園的娃娃車不明原因突然火燒車，消防隊獲報到場立即布水線射水搶救，火勢很快撲滅。記者王長鼎／翻攝