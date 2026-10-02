康軒幼兒園娃娃車今早火燒車 教育局立馬前往園所稽查

新店康軒幼兒園娃娃車今早發生火燒車事件，所幸司機與隨車人員引導全數幼生下車，車上12人均安全疏散，無人受傷。新北教育局已派員至幼兒園稽查，教育局表示，目前事故車輛起火原因尚待專業單位進一步鑑定釐清，將持續掌握調查結果，並督導園方依結果落實必要改善，確保幼童接送安全。

教育局說明，今早上午8時30分，康軒私立幼兒園幼童專用車載送10名幼生、1名隨車人員及1名司機，行經新店區中興路一段與中正路口時發生起火，司機於停等號誌期間察覺車況異常，立即與隨車人員引導全數幼生下車，車上12人均安全疏散，無人受傷。

園方第一時間通報消防單位到場處理，並立即調派其他幼童專用車接駁幼生返園，現場火勢已撲滅，幼生均已平安返園。教育局表示，經獲報後派員至園所了解並關懷幼生身心狀況，同時要求園方全面清查園內幼童專用車核備、檢驗、維修保養及相關安全設備情形。

新店康軒幼兒園娃娃車今早發生火燒車事件，所幸駕駛與隨車人員引導全數幼生下車，車上12人均安全疏散，無人受傷。圖／新店分局提供