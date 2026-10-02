影／2陸籍漁船違法東沙下錨 海巡射水砲驅離拖帶離域

2艘大陸籍漁船「粵惠東漁75066」及「金鯊」漁船，昨天在東沙島東方27浬違法下錨作業，海巡署雲林艦廣播驅離，其中金鯊漁船未理會，雲林艦立即射水砲驅離，並在金鯊漁船失去動力後拖離至我台灣限制水域，交由大陸籍「海洋石油681號」工作船拖回。

海巡署今天表示，東南沙分署東沙指揮部昨天上午11時許，在東沙島東北15.5浬、禁止水域內5.5浬處偵獲不明目標，立即通報雲林艦前往查處。

昨天下午3時許，雲林艦在東沙島東方27浬、限制水域內8浬處發現粵惠東漁75066、金鯊2艘漁船違法下錨作業，依法廣播驅離，粵惠東漁立即起錨航離，但金鯊漁船拒不起錨。

海巡連續廣播3次仍無效，遂依程序採取驅離行動，從距離金鯊約200公尺處以水砲向上空噴水30秒，但金鯊漁船仍不離去，雲林艦逐步航近，改向駕駛艙噴水約90秒，迫使金鯊起錨，海巡隨即停止水砲射水。但金鯊起錨航離時卻失去動力情形，雲林艦全程戒護並增派海巡東沙分隊PP-10032全程戒護，確認船上人員均安。

直到昨晚8時許，雲林艦應金鯊漁船請求，提供35份熱食給船上人員，隨即拖帶金鯊漁船，才於昨11時許將金鯊漁船安全拖離台灣限制水域外，等候聯繫陸方前來拖帶。直到今天清晨6時15時平安將金鯊漁船交由大陸籍「海洋石油681號」工作船拖回。

海巡署說明，依中國船舶驅離及低致命性武器使用SOP規定，使用高壓水泵等裝備時，避免傷及易致命部位及其他第三人，雲林艦向金鯊漁船駕駛艙噴水期間，全程避開甲板上人員，未造成人員受傷，並落實人道救援，呼籲陸方約束漁船勿再越界作業。

海巡署雲林艦對陸籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

大陸籍2艘漁船昨天進入東沙限制水域作業。記者林保光／翻攝