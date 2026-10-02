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才剛驗合格！龍潭喜美老車破百分貝挨罰3600元

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市龍潭警分局於9月30日晚間執行「靜桃專案」。圖：警方提供

桃園市龍潭警分局於9月30日晚間執行「靜桃專案」，結合環保局及監理機關實施聯合稽查，針對疑似非法改裝及噪音車輛加強取締。警方於市區車流密集的中興路、大昌路周邊路段設置臨時檢驗站，並採機動方式攔檢，透過跨機關聯合執法，強化噪音車輛查緝，維護道路交通秩序及居民生活安寧。

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紅牌大型重機車現場檢測噪音值超標3分貝，同樣遭裁罰3600元。圖：警方提供

此次勤務共攔查汽機車8輛，其中4輛經環保局現場噪音檢測不合格，違規率達5成，合計裁罰1萬4400元。其中一輛紅色喜美老車，車齡已達26年，於今年5月間行駛道路時，曾因噪音超標遭「聲音照相」科技執法查獲，並於同月在中壢定檢站複驗合格。未料相隔僅約4個月，該車再次因排氣聲浪過大引起警方注意，遭攔查後，車主向警方出示5月份的噪音檢測合格證明，並表示後續未曾更換排氣管，但經現場環保人員進一步查證比對相關資料後，發現該車目前使用的排氣管，與先前通過檢測的排氣管並不相同，因此仍須依規定接受現場噪音檢測。測試結果出爐竟高達107分貝，超標18分貝，當場依違反噪音管制法告發，裁罰3600元，並責令限期改善。

此外，當晚另有一輛要價約50萬元的紅牌大型重機車，現場檢測噪音值超標3分貝，同樣遭裁罰3600元。駕駛人得知檢測結果後忍不住懊惱表示，太可惜了，差一點就過關。

龍潭分局長施宇峰呼籲，經環保局檢驗合格之車輛，切勿任意再度改裝或變更排氣系統，以避免產生過大噪音，影響周遭居民生活安寧。警方也將持續結合環保及監理等相關單位，加強聯合稽查及取締，一經攔查檢驗不合格，立即依法告發，如第二次違規，除加重罰則外，並移送監理單位，查扣車牌6個月，請民眾勿心存僥倖。

本文章來自《桃園電子報》。原文：才剛驗合格！龍潭喜美老車破百分貝挨罰3600元

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