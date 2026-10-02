影／陸籍漁船拒離東沙挨水砲 航離又拋錨…海巡送35份熱食再拖走

中國大陸籍「金鯊」漁船昨天（1日）越界進入東沙限制水域，遭海巡「雲林艦」多次廣播仍拒絕離開，海巡最後以水砲驅離；「金鯊」起錨航離後卻突然失去動力，海巡隨即轉為救援，在旁戒護並送上35份熱食，晚間再協助拖帶至限制水域外，今天清晨交由中國大陸工作船拖回。

海巡署表示，東沙指揮部昨天上午11時許，在東沙島東北方15.5浬、禁止水域內5.5浬處發現不明目標，隨即通報雲林艦前往查處。

下午3時許，雲林艦在東沙島東方27浬處，發現陸籍「粵惠東漁75066」及「金鯊」2艘漁船在限制水域內下錨作業，隨即廣播要求離開。「粵惠東漁75066」起錨航離，但「金鯊」仍留在原地。

海巡人員連續3次廣播無效後，先在距離「金鯊」約200公尺處，以水砲向上空噴水30秒示警，見對方仍無反應，再逐步靠近，朝駕艙方向噴水約90秒；過程中避開甲板人員。待「金鯊」起錨往外航行後，雲林艦隨即停止噴水。

不料「金鯊」航行期間突然失去動力，雲林艦留在現場戒護，並派小艇前往查看，確認船上人員均無受傷。

晚間8時許，「金鯊」向海巡提出需求，雲林艦派小艇送上35份熱食，之後協助拖帶，由東沙分隊PP-10032艇一路戒護，晚上11時許將「金鯊」拖至限制水域外。

海巡持續在旁守候，今天清晨6時15分，再將「金鯊」交由中國籍「海洋石油681號」工作船拖回。

海巡署表示，近期中國漁船越界捕撈情形增加，未來仍將持續部署艦艇執法；若船舶發生故障或人員遇險，也會依人道原則提供必要協助。