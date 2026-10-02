影／陸軍雲豹甲車關渡大橋失控衝上分隔島撞斷路燈桿 駕駛：座椅突下沉

陸軍1輛雲豹8輪甲車今天清晨5時許在新北市淡水區民權路關渡橋往台北出口匝道旁，行進間疑因機械故障導致無法控制方向，衝上中央分隔島撞斷路燈桿，甲車及斷桿於7時47分拖吊排除，8時03分恢復雙向正常通車。

警方清晨5時37分接獲報案，5名員警趕抵現場時，雲豹甲車已經卡在中央分隔島，路燈感被撞斷，無人受傷。這起事故佔用往台北方向內側1車道，員警協助軍方人員管制双向內側各一車道安排拖吊作業，並通知警廣推播。

初步了解，26歲李姓女軍官聲稱駕駛雲豹甲車行進間，座椅突然損壞下沉，瞬間造成視野受阻，難以操控行車方向導致失控衝撞分隔島。詳細事故原因尚待進一步調查釐清，甲車和撞斷的燈桿移除、清潔隊清理路面之後恢復通車。

陸軍1輛雲豹8輪甲車今天清晨5時許在新北市淡水區民權路關渡橋往台北出口匝道旁，行進間疑因機械故障導致無法控制方向，衝上道路中央分隔島撞斷路燈桿。記者林昭彰／翻攝

陸軍1輛雲豹8輪甲車今天清晨5時許在新北市淡水區民權路關渡橋往台北出口匝道旁，衝上道路中央分隔島撞斷路燈桿，甲車及斷桿於7時47分拖吊排除，8時03分恢復雙向正常通車。記者林昭彰／翻攝