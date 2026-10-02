聽新聞
0:00 / 0:00
影／陸軍雲豹甲車關渡大橋失控衝上分隔島撞斷路燈桿 駕駛：座椅突下沉
陸軍1輛雲豹8輪甲車今天清晨5時許在新北市淡水區民權路關渡橋往台北出口匝道旁，行進間疑因機械故障導致無法控制方向，衝上中央分隔島撞斷路燈桿，甲車及斷桿於7時47分拖吊排除，8時03分恢復雙向正常通車。
警方清晨5時37分接獲報案，5名員警趕抵現場時，雲豹甲車已經卡在中央分隔島，路燈感被撞斷，無人受傷。這起事故佔用往台北方向內側1車道，員警協助軍方人員管制双向內側各一車道安排拖吊作業，並通知警廣推播。
初步了解，26歲李姓女軍官聲稱駕駛雲豹甲車行進間，座椅突然損壞下沉，瞬間造成視野受阻，難以操控行車方向導致失控衝撞分隔島。詳細事故原因尚待進一步調查釐清，甲車和撞斷的燈桿移除、清潔隊清理路面之後恢復通車。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。