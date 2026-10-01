不滿包裹送太慢？他持辣椒水闖物流公司噴6女員工 北市警當場逮捕

23歲黃姓男子稱因不滿快遞公司包裹配送速度太慢，竟滿腹怒火，持預先準備好的2罐辣椒水闖入北市中山區某物流據點，隨機朝員工狂噴，現場6名女員工被噴，所幸送醫無大礙。黃男在混亂中不小心噴到自己、雙眼劇痛，隨後遭趕抵現場的警方當場逮捕。

中山分局建國派出所今天下午4時許獲報，龍江路某巷弄內的物流公司有民眾遭人噴灑不明氣體，警方派員趕抵，發現6名女員工被噴，隨即當場逮捕犯案的的黃男。

警方初步調查，23歲黃男兩天前特地從台中搭車北上入住台北的旅館，供稱「網友向他投訴這件包裹送貨太慢」才犯案，但黃男犯後未急著逃逸，且還不熟悉風向和距離，噴到自己，警方對他說辭存疑。

黃男警詢後被依傷害罪嫌當場逮捕，但因停止夜間偵詢，明天警詢後移送台北地檢署偵辦。

黃姓男子稱不滿包裹公司送貨太慢，今天持辣椒水闖入該公司胡亂噴灑，6名員工遭噴所幸無大礙。記者翁至成／翻攝