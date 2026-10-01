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基隆天外天大火無直升機支援 謝國樑：盼救災不分你我

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆天外天掩埋場暫置區1700多床回收床墊昨下午不明原因起火，火勢猛烈，延燒近20小時，直到今天上午8時才完全撲滅。由於基隆市消防局曾向消防署請求直升機支援但未果，消防局今天說明，空勤總隊昨天評估時間點不適合執行空中滅火作業。市長謝國樑說，未來盼救災不分你我。

謝國樑今天受訪說，假如有空勤直升機協助基隆的話，災情的控制會比較迅速且更有效果，他在這裡還是要請中央在未來，一旦有一些災情時，中央、地方不分你我，大家共同努力來救災，盡速還給市民一個穩定、安全的空氣品質與生活環境。

消防署今天表示，昨天下午2時58分消防署獲報後，立即轉請內政部空中勤務總隊申請支援空中滅火，但空勤總隊評估後表示，因可執行空中滅火的黑鷹直升機部署於台中清泉崗機場。

從整備載水袋上機，起飛至松山落地後整補加油，再飛至新山水庫附近臨時起降點完成吊掛水袋後，飛至新山水庫取水，再飛至現場執行空中滅火，此時間已至黃昏，評估已不適合執行空中滅火作業，但10月1日拂曉空勤總隊可配合立即執行。

消防署昨天下午3時5分同步調度港務消防大隊基隆港隊支援1台水庫車、台北市政府消防局支援2台水庫車、新北市政府消防局支援4台水庫車立即前往現場救災，以確保救災水源充足。

消防局長游家懿說，消防局第一時間向中央申請空勤總隊直升機支援滅火，但中央回覆因直升機部署在台中，整備完成後起飛前往新山水庫採水，再趕赴火災現場，屆時可能接近黃昏，評估不適合執行空中滅火作業。

謝國樑今天受訪說，假如有空勤直升機協助基隆的話，災情的控制會比較迅速且更有效果。記者游明煌／攝影
謝國樑今天受訪說，假如有空勤直升機協助基隆的話，災情的控制會比較迅速且更有效果。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 直升機 天外天

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