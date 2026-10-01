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台中潭子住宅火警一女受困獲救 燒毀一樓9輛機車
台中市潭子區今天下午發生住宅火警，一名女子受困套房求救，消防局派人車到場搶救，消防隊員救出女子送醫治療，大火燒毀一樓9輛機車，起火原因由消防局火調人員調查中。
台中市消防局今天下午4時獲報，潭子區雅潭路二段住宅火警案，派遣第一大隊及轄區頭家厝分隊等共計6個單位，出動各式消防車13輛、消防人員31名，現場由第一大隊組長黃凱偉擔任指揮官。
現場是雙併透天厝，1樓為RC結構、2樓為鐵皮建物。火災期間，1名受困於1樓後方套房的女性民眾進線求救，消防局立即線上引導避難。消防人員到達現場搶救，火勢於下午4時15分控制、18分撲滅，成功救出受困民眾。
救出之女性傷患67歲，因吸入濃煙造成呼吸不順、意識清楚，經給予必要救護處置後，由消防局救護車預防性送往台中慈濟醫院救治。燃燒1樓停放9輛機車，燃燒面積約15平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
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