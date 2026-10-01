台中潭子住宅火警一女受困獲救 燒毀一樓9輛機車

宜蘭大同鄉南山村山區發生墜谷意外，一名50多歲陳姓農婦昨天在自家菜園務農，因田地緊鄰懸崖峭壁，一時失足踩空，直落約70公尺深溪谷，所幸她被半山腰的草木卡住才沒有墜落谷底，清醒冷靜透過手機向親友求救，經警消與居民合力搶救，把人吊起送醫。

2026-10-01 14:12