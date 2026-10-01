快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗68歲男子駕車撞護欄翻落邊坡被救出 酒測值超標遭法辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑未注意車前狀況，撞擊路旁護欄後摔落邊坡，他的肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，經檢測劉姓男子的酒測值達到0.47，全案將依公共危險罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

警方初步調查，大湖警分局大湖派出所9月29日深夜11點3分獲報，大湖苗61線7.8公里處發生自小客車摔落邊坡的交通事故，駕駛身體多處受傷，車輛也受損。警方及消防救護人員到場後，實施交通管制與疏導，由救護車將傷者送醫救治。

劉姓駕駛意識不清由救護人員送往醫院評估後住院治療，幸好沒有生命危險，但他接受呼氣檢驗，發現有酒精反應，全案依公共危險罪嫌函送法辦，事故原因及責任仍待進一步調查釐清。

大湖警分局呼籲，用路人行車時應隨時注意前方路況，保持安全距離並專注駕駛，酒後切勿駕車，切勿心存僥倖，飲酒後應選擇代駕、計程車或請親友接送，切勿讓酒精影響判斷力與駕駛能力；如有同車乘客也應主動勸阻，大家共同守護道路安全，平安回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝
68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗 酒測 超標 酒駕

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

靠GPS導航 民眾開車誤入竹崎山區翻落邊坡獲救

台南偽牌BMW拒檢衝撞 遭警連開3槍仍逃逸 法官認毒蟲犯3罪判刑

大陸滬昆高速公路懷化段交通事故 6死4傷

跟騷命案 一道拖痕留下遺憾

相關新聞

上海返台行李夾2包陸製肉品 Threads影片曝光！女恐挨罰最高百萬元

社群平台Threads近日流傳一段疑似從境外攜帶豬肉製品入境影片，引發防疫疑慮。警方循影片及帳號，查出陳姓女子9月27日自上海搭機返台時，將2包中國製肉品放在行李內，她從高雄機場入境，肉品還拿給同事食用；目前肉品已吃完，警方將相關資料移請防檢署裁處。

台中潭子住宅火警一女受困獲救 燒毀一樓9輛機車

台中市潭子區今天下午發生住宅火警，一名女子受困套房求救，消防局派人車到場搶救，消防隊員救出女子送醫治療，大火燒毀一樓9輛機車，起火原因由消防局火調人員調查中。

苗栗68歲男子駕車撞護欄翻落邊坡被救出 酒測值超標遭法辦

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑未注意車前狀況，撞擊路旁護欄後摔落邊坡，他的肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，經檢測劉姓男子的酒測值達到0.47，全案將依公共危險罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

影／2艘外國油輪非法駁油作業 台中海巡登檢函送法辦

海巡署艦隊分署第三海巡隊昨接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，在台中港西方約35浬處，有2艘油輪疑似從事非法駁油作業，立即派遣線上PP-3512艇到場，現場登檢、取締及蒐證後，全案依海洋污染防治法函送主管機關裁罰。

宜蘭婦務農失足墜70米深谷「人卡山腰」 靠手機冷靜求援驚險獲救

宜蘭大同鄉南山村山區發生墜谷意外，一名50多歲陳姓農婦昨天在自家菜園務農，因田地緊鄰懸崖峭壁，一時失足踩空，直落約70公尺深溪谷，所幸她被半山腰的草木卡住才沒有墜落谷底，清醒冷靜透過手機向親友求救，經警消與居民合力搶救，把人吊起送醫。

國3竹南西濱匝道口火燒車 砂石車後車斗燒毀

位於國道3號南下115公里、西濱交流道出口（苗栗縣竹南鎮）匝道路段，今天上午9點多，有1輛載運土方的營業半聯結車，行經該路段時傳動軸突然冒出濃煙，駕駛連忙將車停靠匝道路邊下車查看，不料車輛隨即自燃陷入火海，幸駕駛及時逃生未造成傷亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。