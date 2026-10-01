苗栗68歲男子駕車撞護欄翻落邊坡被救出 酒測值超標遭法辦

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑未注意車前狀況，撞擊路旁護欄後摔落邊坡，他的肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，經檢測劉姓男子的酒測值達到0.47，全案將依公共危險罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

警方初步調查，大湖警分局大湖派出所9月29日深夜11點3分獲報，大湖苗61線7.8公里處發生自小客車摔落邊坡的交通事故，駕駛身體多處受傷，車輛也受損。警方及消防救護人員到場後，實施交通管制與疏導，由救護車將傷者送醫救治。

劉姓駕駛意識不清由救護人員送往醫院評估後住院治療，幸好沒有生命危險，但他接受呼氣檢驗，發現有酒精反應，全案依公共危險罪嫌函送法辦，事故原因及責任仍待進一步調查釐清。

大湖警分局呼籲，用路人行車時應隨時注意前方路況，保持安全距離並專注駕駛，酒後切勿駕車，切勿心存僥倖，飲酒後應選擇代駕、計程車或請親友接送，切勿讓酒精影響判斷力與駕駛能力；如有同車乘客也應主動勸阻，大家共同守護道路安全，平安回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝

68歲劉姓男子深夜駕車行經大湖鄉苗61線7.8公里處，疑似自撞路旁護欄摔落邊坡，肩膀及身體多處挫傷，由消防人員救出送醫，劉男酒測值達0.47，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝