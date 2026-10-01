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影／2艘外國油輪非法駁油作業 台中海巡登檢函送法辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署艦隊分署第三海巡隊昨接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，在台中港西方約35浬處，有2艘油輪疑似從事非法駁油作業，立即派遣線上PP-3512艇到場，現場登檢、取締及蒐證後，全案依海洋污染防治法函送主管機關裁罰。

PP-3512艇趕抵現場發現2艘獅子山共和國籍油輪，彼此油管相接且未有佈放攔油索相關防洩措施，海巡人員登檢後發現兩輪正進行非法駁油，當場喝令要求停止不法行為；現場錄影蒐證完備後，將兩輪驅離至我國鄰接區外；全案依違反海洋污染防治法第31條規定，函送海洋保育署裁處，後續將針對航跡動態及油品來源通報相關單位溯源調查。

台中海巡隊表示，針對海上非法駁油行為絕不寬貸，未來將持續落實海面目標監控，全力維護海域治安及保護海洋環境。民眾如發現可疑情事，請撥打「118」服務專線通報，海巡署將立即前往處置。

海巡署艦隊分署第三海巡隊昨接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，台中港西方約35浬處，有2艘油輪疑似從事非法駁油作業，立即派遣線上PP-3512艇到場。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署第三海巡隊昨接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，台中港西方約35浬處，有2艘油輪疑似從事非法駁油作業，立即派遣線上PP-3512艇到場。圖／海巡署提供

海巡署艦隊分署第三海巡隊昨接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，台中港西方約35浬處，有2艘油輪疑似從事非法駁油作業，立即派遣線上PP-3512艇到場。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署第三海巡隊昨接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，台中港西方約35浬處，有2艘油輪疑似從事非法駁油作業，立即派遣線上PP-3512艇到場。圖／海巡署提供

海巡署艦隊分署第三海巡隊昨接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，台中港西方約35浬處，有2艘油輪疑似從事非法駁油作業，立即派遣線上PP-3512艇到場。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署第三海巡隊昨接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，台中港西方約35浬處，有2艘油輪疑似從事非法駁油作業，立即派遣線上PP-3512艇到場。圖／海巡署提供

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