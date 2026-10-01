快訊

獄政弊案大逆轉！王令麟、北監前副典獄長蘇清俊全無罪 高院理由曝光

誤把油桐花果實當杏仁！北市14國中生誤食送醫 校方曝現況

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師！機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭婦務農失足墜70米深谷「人卡山腰」 靠手機冷靜求援驚險獲救

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭大同鄉南山村山區發生墜谷意外，一名50多歲陳姓農婦昨天在自家菜園務農，因田地緊鄰懸崖峭壁，一時失足踩空，直落約70公尺深溪谷，所幸她被半山腰的草木卡住才沒有墜落谷底，清醒冷靜透過手機向親友求救，經警消與居民合力搶救，把人吊起送醫。

警方調查，三星分局南山派出所昨天上午7時30分許接獲報案，指稱大同鄉南山村有農民墜谷。陳婦當時在自家鄰近懸崖邊的田地耕作，因一時疏忽靠近邊緣不慎跌落70公尺深處後，強忍著全身劇痛，保持意識從口袋掏出隨身攜帶的手機，撥打電話向親友求救，爭取救命關鍵時間。

南山派出所所長柯榮發獲報後趕赴現場，迅速協調警消救援單位、義警民防人員及現場熱心部落民眾投入搜救。田山區地勢陡峭，陳婦卡在絕壁草木間，增加搜救難度，救援人員目視確認傷者位置後，隨即架設繩索裝備，展開高難度的吊掛救援作業。

經過近兩個小時驚險搶救，救援人員才把受困的陳婦拉回安全路面。經救護人員初步檢查傷勢並包紮固定後，由救護車緊急送往羅東聖母醫院進行後續治療，所幸並無生命危險，才讓家屬鬆了一口氣。

三星警分局呼籲，山區陡坡地勢險峻，民眾在臨崖或陡峭地形從事農業或戶外活動時，務必保持安全距離並隨時注意周遭腳步，遠離邊坡以策安全。如不幸遇有突發意外，切記保持冷靜，並及時撥打110或119求助，讓救援人員在第一時間趕往現場搶救。

農婦種菜失足墜落70公尺深溪谷，所幸她被半山腰的草木卡住才沒有掉到谷底，透過手機冷靜向親友求援獲救。圖／警方提供
農婦種菜失足墜落70公尺深溪谷，所幸她被半山腰的草木卡住才沒有掉到谷底，透過手機冷靜向親友求援獲救。圖／警方提供

農婦種菜失足墜落70公尺深溪谷，所幸她被半山腰的草木卡住才沒有掉到谷底，透過手機冷靜向親友求援獲救。圖／警方提供
農婦種菜失足墜落70公尺深溪谷，所幸她被半山腰的草木卡住才沒有掉到谷底，透過手機冷靜向親友求援獲救。圖／警方提供

手機 宜蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宜蘭農婦失足墜70公尺懸崖 警消動員吊掛救援

靠GPS導航 民眾開車誤入竹崎山區翻落邊坡獲救

「砰！」泰警操作手槍未察膛內有子彈 母親頭部中彈亡

影／反悔崩潰求饒…女遊客高空鞦韆遭狠踹雙腿推下谷 冷血夫掌鏡狂笑

相關新聞

入職不到2個月！高雄權利車行員工遭同事打死「腹部整片瘀青」死者嬤泣訴：還有天理嗎

高市權利車行張姓員工入職不到2個月，被同事穆姓男子懷疑偷10萬元不還，涉持1公尺長熱熔膠棒痛毆致死，穆從高雄載屍至台東原打算棄屍後又折返，昨晚報案後載屍至楠梓分局自首；檢警今天上午相驗，發現張男遺體肚子整片紅腫瘀青、頭也有傷，因無法確認致命傷，將擇日照斷層掃描釐清死因。

上海返台行李夾2包陸製肉品 Threads影片曝光！女恐挨罰最高百萬元

社群平台Threads近日流傳一段疑似從境外攜帶豬肉製品入境影片，引發防疫疑慮。警方循影片及帳號，查出陳姓女子9月27日自上海搭機返台時，將2包中國製肉品放在行李內，她從高雄機場入境，肉品還拿給同事食用；目前肉品已吃完，警方將相關資料移請防檢署裁處。

防同類事件重演？伊朗女歌手沒戴頭巾線上開唱 遭判74下鞭刑

伊朗29歲女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）因在YouTube直播演唱會中「未佩戴頭巾」且獨自演唱，遭到當地法院重判74下鞭刑、2年出境禁令及2年禁止從事藝術活動；女歌手與樂團隨後提出上訴，伊朗上訴法院9月25日駁回上訴，全案維持原判定讞。

宜蘭婦務農失足墜70米深谷「人卡山腰」 靠手機冷靜求援驚險獲救

宜蘭大同鄉南山村山區發生墜谷意外，一名50多歲陳姓農婦昨天在自家菜園務農，因田地緊鄰懸崖峭壁，一時失足踩空，直落約70公尺深溪谷，所幸她被半山腰的草木卡住才沒有墜落谷底，清醒冷靜透過手機向親友求救，經警消與居民合力搶救，把人吊起送醫。

國3竹南西濱匝道口火燒車 砂石車後車斗燒毀

位於國道3號南下115公里、西濱交流道出口（苗栗縣竹南鎮）匝道路段，今天上午9點多，有1輛載運土方的營業半聯結車，行經該路段時傳動軸突然冒出濃煙，駕駛連忙將車停靠匝道路邊下車查看，不料車輛隨即自燃陷入火海，幸駕駛及時逃生未造成傷亡。

權利車行員工遭疑竊10萬未還被同事打死　死者母到公司找人聞噩耗崩潰

高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，昨晚報案稱「我殺人了」，隨後載屍至楠梓警分局自首；據了解，張男母親因見兒子下班未返家，找不到人，昨晚7時曾到店裡找人，後接獲兒子被殺死的噩耗，當場情緒崩潰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。