宜蘭婦務農失足墜70米深谷「人卡山腰」 靠手機冷靜求援驚險獲救

宜蘭大同鄉南山村山區發生墜谷意外，一名50多歲陳姓農婦昨天在自家菜園務農，因田地緊鄰懸崖峭壁，一時失足踩空，直落約70公尺深溪谷，所幸她被半山腰的草木卡住才沒有墜落谷底，清醒冷靜透過手機向親友求救，經警消與居民合力搶救，把人吊起送醫。

警方調查，三星分局南山派出所昨天上午7時30分許接獲報案，指稱大同鄉南山村有農民墜谷。陳婦當時在自家鄰近懸崖邊的田地耕作，因一時疏忽靠近邊緣不慎跌落70公尺深處後，強忍著全身劇痛，保持意識從口袋掏出隨身攜帶的手機，撥打電話向親友求救，爭取救命關鍵時間。

南山派出所所長柯榮發獲報後趕赴現場，迅速協調警消救援單位、義警民防人員及現場熱心部落民眾投入搜救。田山區地勢陡峭，陳婦卡在絕壁草木間，增加搜救難度，救援人員目視確認傷者位置後，隨即架設繩索裝備，展開高難度的吊掛救援作業。

經過近兩個小時驚險搶救，救援人員才把受困的陳婦拉回安全路面。經救護人員初步檢查傷勢並包紮固定後，由救護車緊急送往羅東聖母醫院進行後續治療，所幸並無生命危險，才讓家屬鬆了一口氣。

三星警分局呼籲，山區陡坡地勢險峻，民眾在臨崖或陡峭地形從事農業或戶外活動時，務必保持安全距離並隨時注意周遭腳步，遠離邊坡以策安全。如不幸遇有突發意外，切記保持冷靜，並及時撥打110或119求助，讓救援人員在第一時間趕往現場搶救。

農婦種菜失足墜落70公尺深溪谷，所幸她被半山腰的草木卡住才沒有掉到谷底，透過手機冷靜向親友求援獲救。圖／警方提供