國3竹南西濱匝道口火燒車 砂石車後車斗燒毀

位於國道3號南下115公里、西濱交流道出口（苗栗縣竹南鎮）匝道路段，今天上午9點多，有1輛載運土方的營業半聯結車，行經該路段時傳動軸突然冒出濃煙，駕駛連忙將車停靠匝道路邊下車查看，不料車輛隨即自燃陷入火海，幸駕駛及時逃生未造成傷亡。

國道警方表示，砂石車李姓駕駛（35歲）今日上午駕駛載運土方的半聯結車，沿國3南向行駛至西濱交流道出口處時，察覺車輛傳動軸處冒煙異狀，隨即緩速慢慢停靠路邊，不料車輛旋即起火燃燒，濃煙不斷竄出。

消防人員接獲通報後迅速派員趕赴灌救，火勢於10點多撲滅，現場也在中午11點34分左右排除恢復通車，確切起火原因仍待苗栗縣政府消防局進一步鑑定研判。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛狀況，避免因機件損壞引發危險。若行駛中發現車輛異狀，應立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車退至安全處，並可利用1968App警政報案功能向國道警方求援，以維護行車安全。

消防人車獲報前往灌救，火勢於10點多撲滅，現場也在中午11點34分左右排除恢復通車。圖／警方提供