上海返台行李夾2包陸製肉品 Threads影片曝光！女恐挨罰最高百萬元

社群平台Threads近日流傳一段疑似從境外攜帶豬肉製品入境影片，引發防疫疑慮。警方循影片及帳號，查出陳姓女子9月27日自上海搭機返台時，將2包中國製肉品放在行李內，她從高雄機場入境，肉品還拿給同事食用；目前肉品已吃完，警方將相關資料移請防檢署裁處。

刑事局會同屏東縣警局及航空警察局追查，分析貼文帳號、影片畫面及肉品影像，循線確認影片由蔡姓女子拍攝，畫面中的女子則為陳女，並於昨天（9月30日）通知2人到案說明。

警方調查，陳女9月27日從上海搭機返台，經高雄國際機場入境時，私自將2包中國製肉品放在行李內攜入台灣，事後再將肉品提供同事食用。警方查訪時，相關肉品已全數食用完畢，沒有剩餘品項可供查扣。

警方釐清人員身分及攜帶肉品經過後，已將調查資料移交農業部動植物防疫檢疫署，由防檢署依動物傳染病防治條例認定及裁處。

依規定，旅客攜帶應施檢疫的動物或動物產品入境，須依法申請檢疫，違規最高可處100萬元罰鍰。