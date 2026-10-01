宜蘭農婦失足墜70公尺懸崖 警消動員吊掛救援

宜蘭縣大同鄉南山村陳姓婦人昨天在田間耕作時失足跌落70公尺懸崖，所幸陳婦意識清楚，去電向親友求救，搜救團隊合力展開吊掛作業，順利將受困婦人救起送醫。

三星警分局今天發布新聞稿指出，南山派出所昨天上午7時30分接獲報案，陳婦在自家農田工作時，因未注意過於靠近懸崖邊緣失足跌落，所幸未直接墜入溪谷底部，所長柯榮發獲報隨即趕赴現場了解狀況。

柯榮發抵達後，迅速協調整合警消救援單位、義警民防人員及現場熱心民眾投入搜救，經警方了解，陳婦掉落後意識清醒，且隨身攜帶手機，第一時間打電話向親友求救，再由親友通報救援。

救援團隊抵達後立刻展開吊掛作業，於昨天上午9時30分救出陳婦，經初步檢查傷勢及包紮固定後，將陳婦送往羅東聖母醫院治療。