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權利車行員工遭疑竊10萬未還被同事打死 死者母到公司找人聞噩耗崩潰
高市權利車行員工穆姓男子疑懷疑同事張姓男子偷了他10萬元不還，憤而持熱熔膠棒痛毆張致死，昨晚報案稱「我殺人了」，隨後載屍至楠梓警分局自首；據了解，張男母親因見兒子下班未返家，找不到人，昨晚7時曾到店裡找人，後接獲兒子被殺死的噩耗，當場情緒崩潰。
在楠梓區某權利車行擔任員工的穆姓男子（22歲）昨晚近8時向警方報案指稱「我打死人了」要到警局自首，警方一開始原以為是開玩笑、惡作劇，沒想到晚上近10時許，穆男開著黑色轎車直衝楠梓分局。
穆男下車向警方指他打死人了，屍體就放在後車廂，警方半信半疑打開後車廂，驚見一具男性屍體屈身在後車廂內已明顯死亡，隨即當場將穆男逮捕。
據了解，穆姓男子在權利車行工作，該車行有權利車、中古車買賣、租賃及洗車服務，穆男工作約1年，張男是菜鳥員工，僅入行1、2個月；穆男到案供稱，懷疑張偷竊10萬元未還，爭執中涉持熱熔膠棒打死同事張男，權利車行業者稱不清楚雙方有債務糾紛問題。
車行昨午11時許開門營業時，卻發現上班時間穆、張2人都沒來上班，也都聯絡不到人，晚上7時許，張男的母親因未見兒子下班，打電話聯絡不到人，曾到店裡找兒子，但未見到兒子後返家，沒料，後來卻接獲警方通知兒子已死亡的噩耗。
警方已將穆男依殺人現行犯逮捕，正釐清穆男涉殺人供詞及案發過程進，並調查有無其他共犯，並請檢察官相驗，以釐清張男確切死因。
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