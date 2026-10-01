天外天燒20小時嚴重空汙 謝國樑究責：廠商恐有疏失最高罰500萬並求償

基隆市天外天掩埋場暫置區1700多床回收床墊昨下午不明原因起火，火勢猛烈，延燒5小時控制，但大火狂燒近20小時，直到今天上午8時才完全撲滅。很多民眾抱怨，徹夜聞到濃烈塑膠惡臭味，關窗戴口罩仍難耐，民代要求重罰廠商及建立賠償機制。市長謝國樑表示，廠適現場作業極可能有疏失，市府將究責，擬依違反空汙法最高裁罰500萬元，並提出損害賠償。

議員陳明建質詢說，天外天掩埋場從昨天下午1時30分燒到今天上午延燒近20小時才全部撲滅，基隆市多區都瀰漫塑膠惡臭，空氣汙染嚴重，造成很多市民反應叩體不適，要求市府應建立損害賠償機制，並採取應有的處罰作為。

議員張之豪表示，連續燃燒20小時，風向一直在變，昨晚到今天凌晨東信路、新豐街、深澳坑等居民，就自門窗都關閉，還是吸到有毒空氣，尤其床墊下方竟還埋有大量輪胎，燃燒後造成嚴重空氣汙染，市民身體因此不適，甚至就醫，誰要來賠償，市府要建立究責及賠償機制。

市長謝國樑說，因為空汙的影響深遠，全市市民都有受到一些影響，他昨晚和相關局處開視訊會議，討論後續的處理，將追究廠商相關責任，回收床墊委外廠商現場作業極有可能有一些疏失，但還要專業的判斷，如確認疏失，會依違反空汙法開單，最高裁罰500萬元，除究責外，也會提出損害賠償。

基隆市政府環保局長馬仲豪表示，市政府與廠商訂有合約，會依合約向廠商提出損害賠償。其次，此次火警造成基隆市空氣嚴重汙染，待相關報告出來即可進行處分相關行為。

馬仲豪指出，委外廠商如果在操作過程中，造成昨天這樣汙染的情況，依空汙法最高可裁處500萬元。回收床墊每2到3個月堆積到一定的量時就會請委外廠商來處理，廠商前天進場，昨天進行破碎處理時就馬上發生火警，是否有疏失已由警方及消防局調查採證釐清。

基隆市天外天掩埋場暫置區1700多床回收床墊昨下午不明原因起火，大火狂燒近20小時，直到今天上午8時才完全撲滅。記者游明煌／攝影

基隆市天外天掩埋場暫置區1700多床回收床墊昨下午不明原因起火，大火狂燒近20小時，直到今天上午8時才完全撲滅。記者游明煌／攝影

基隆市天外天掩埋場暫置區1700多床回收床墊昨下午不明原因起火，大火狂燒近20小時，直到今天上午8時才完全撲滅。記者游明煌／攝影