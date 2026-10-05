松島觀光船逼讓位給小孩？真相逆轉 目擊者還原始末、無辜同業喊冤

日本知名景點宮城縣「松島」的觀光遊覽船日前爆發讓座爭議，相關業者遭炎上，也無端波及當地其他業主。 圖／Pakutaso

日本知名景點宮城縣「松島」的觀光遊覽船日前爆發讓座爭議。一名遊客在社群平台Threads發文表示，自己提早30分鐘排隊坐到靠窗位，開航前卻有一組推著嬰兒車的三人家庭要求讓座，經工作人員上前協調後被迫讓位，因當時其他座位已滿，最後只能站在甲板上吹風，原PO氣憤表示絕不再搭乘該業者的船隻。

貼文曝光後迅速引起網友肉搜，由於松島當地主要有兩家遊覽船業者，未涉及該事的「丸文松島汽船」無故湧入大量抗議與詢問，對此丸文相關人員緊急在社群發文自清，強調自家船隻「即使在黃金週等連續假期，載客量也都嚴格控制在規定人數的一半以下」，主打人人都有位子坐，藉此澄清引爆客滿讓座風波的並非自家船班。

對此，遭影射的「松島巡島觀光船企業組合」接受日媒「週刊女性PRIME」查證時說明，該名乘客當時使用的是「優先席」，現場人員是依規勸導禮讓給推嬰兒車的家庭。船方表示事後已向投訴者致歉並承諾檢討流程，考量當事人隱私，並未在社群公開爭辯。

不過，之後隨即出現戲劇性轉折。一名自稱搭乘同班船的乘客@ucmaki3在社群發文聲援原PO，指出當時船內中央第一排其實有空位，空間足以容納嬰兒車，但工作人員與該家庭卻不知為何略過空位，直接走向中間靠窗處協調。該目擊者更透露，同行小孩並非小嬰兒，而是約三至四歲的幼童，航程中也確實看到該家庭坐在窗邊。

這則目擊證詞曝光後，再度掀起日本網友兩極討論。輿論除了質疑船方在尚有空位的情況下是否處置失當，也讓觀光設施的禮讓標準與應對方式再次成為熱議焦點。