快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

松島觀光船逼讓位給小孩？真相逆轉 目擊者還原始末、無辜同業喊冤

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/日本' rel='日本' data-rel='/2/152883' class='tag'><strong>日本</strong></a>知名景點宮城縣「松島」的<a href='/search/tagging/2/觀光' rel='觀光' data-rel='/2/125738' class='tag'><strong>觀光</strong></a>遊覽船日前爆發<a href='/search/tagging/2/讓座' rel='讓座' data-rel='/2/114927' class='tag'><strong>讓座</strong></a>爭議，相關業者遭炎上，也無端波及當地其他業主。 圖／Pakutaso
日本知名景點宮城縣「松島」的觀光遊覽船日前爆發讓座爭議，相關業者遭炎上，也無端波及當地其他業主。 圖／Pakutaso

日本知名景點宮城縣「松島」的觀光遊覽船日前爆發讓座爭議。一名遊客在社群平台Threads發文表示，自己提早30分鐘排隊坐到靠窗位，開航前卻有一組推著嬰兒車的三人家庭要求讓座，經工作人員上前協調後被迫讓位，因當時其他座位已滿，最後只能站在甲板上吹風，原PO氣憤表示絕不再搭乘該業者的船隻。

貼文曝光後迅速引起網友肉搜，由於松島當地主要有兩家遊覽船業者，未涉及該事的「丸文松島汽船」無故湧入大量抗議與詢問，對此丸文相關人員緊急在社群發文自清，強調自家船隻「即使在黃金週等連續假期，載客量也都嚴格控制在規定人數的一半以下」，主打人人都有位子坐，藉此澄清引爆客滿讓座風波的並非自家船班。

對此，遭影射的「松島巡島觀光船企業組合」接受日媒週刊女性PRIME」查證時說明，該名乘客當時使用的是「優先席」，現場人員是依規勸導禮讓給推嬰兒車的家庭。船方表示事後已向投訴者致歉並承諾檢討流程，考量當事人隱私，並未在社群公開爭辯。

不過，之後隨即出現戲劇性轉折。一名自稱搭乘同班船的乘客@ucmaki3在社群發文聲援原PO，指出當時船內中央第一排其實有空位，空間足以容納嬰兒車，但工作人員與該家庭卻不知為何略過空位，直接走向中間靠窗處協調。該目擊者更透露，同行小孩並非小嬰兒，而是約三至四歲的幼童，航程中也確實看到該家庭坐在窗邊。

這則目擊證詞曝光後，再度掀起日本網友兩極討論。輿論除了質疑船方在尚有空位的情況下是否處置失當，也讓觀光設施的禮讓標準與應對方式再次成為熱議焦點。

觀光 日本 日媒 讓座

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

寺廟連遭竊5次！每天幾乎同一時間可疑身影現身 副住持守候多時終抓到賊

來去國小住一晚！操場露營、校長室泡湯 日廢校變身豪華度假村

「寫不予回應就好」！陸甲醛白菜風暴燒進日本外食 多家餐飲龍頭拒受訪

當釣餌太失禮了！蚯蚓大軍「動動嘴」 紙箱、枯草變黑金

相關新聞

驚悚瞬間！遊覽車失控撞進長庚轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

桃園龜山長庚轉運站今天上午發生遊覽車失控事故，一輛長庚醫院遊覽車進站時突然暴衝，車頭直接撞進轉運站候車區，多面落地玻璃當場破裂，所幸未直接撞上候車民眾，但有2人遭碎玻璃割傷，經警消到場包紮治療後均無生命危險，詳細肇事原因仍待警方進一步調查。

台南鐵路地下化通車倒數 竟有人闖入軌道拍攝自強號緊急停車

台南地下化車站9月10日揭牌，原訂10月18日通車，交通部鐵道局昨宣布，將提前於10月17日正式啟用，鐵道迷近期紛紛前往拍攝記錄鐵路地下化前的火車身影；昨天更有民眾闖入東區青年路平交道拍攝火車，導致132次新自強號列車按鳴喇叭緊急停車，鐵路警察局已調閱監視器追查。

釣蝦場內抽菸爆衝突3打1 新北男遭酒瓶砸頭反扔2人進水池

新北市林口區一間釣蝦場昨晚有3名男子因在場內抽菸，遭36歲高男出言制止爆發口角。其中1男竟持酒瓶砸破高男頭，高男與3男發生扭打，其中2男還被高男推進釣蝦池內。警方到場將3人帶回，詢後將依傷害、妨害秩序、殺人未遂等罪嫌偵辦。

影／76歲翁騎車遭後車撞倒 肇事男「私了」不得立即逃逸

76歲張姓老翁昨晚騎機車行經台南市東區巴克禮公園巴克禮路，停等紅燈時突然遭到後方轎車追撞倒地，張受到擦傷，肇事男駕駛下車查看，並向張表明希望能私下和解，但張表示「要報警」；當張請對方將車停到路邊等警察，駕駛竟立即跳上車揚長而去，警方目前已調閱監視器追查。

松島觀光船逼讓位給小孩？真相逆轉 目擊者還原始末、無辜同業喊冤

日本知名景點宮城縣「松島」的觀光遊覽船日前爆發讓座爭議。一名遊客在社群平台Threads發文表示，自己提早30分鐘排隊坐到靠窗位，開航前卻有一組推著嬰兒車的三人家庭要求讓座，經工作人員上前協調後被迫讓位，因當時其他座位已滿，最後只能站在甲板上吹風，原PO氣憤表示絕不再搭乘該業者的船隻。

嘉義救護車載病患途中出車禍 5歲男童頭暈、73歲患者接駁送醫

嘉義縣消防局救護車今天上午載送一名73歲男性患者途中，行經嘉義市新生路、光彩街口時與小客車發生擦撞，事故造成小客車內約5歲男童頭暈，救護車原載患者則無明顯外傷；嘉義市消防局獲報派出2輛救護車支援，分別將男童及患者送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。