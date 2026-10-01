副市長蘇俊賓率隊出席《今周刊》2026年「永續城市SDGs大調查」頒獎典禮。圖：警方提供

桃園市政府推動少年安全與社福工作獲肯定，副市長蘇俊賓率隊出席《今周刊》2026年「永續城市SDGs大調查」頒獎典禮，桃園市以「守護未來的光：精準預警，打造桃園少年防護網」專案，榮獲「永續創新獎—社會力優等」。

此次參獎專案首創整合市府8大局處數據、建構44項風險預警模型，將少年保護工作從被動處理轉為主動預警。圖：警方提供

此次參獎專案首創整合市府8大局處數據、建構44項風險預警模型，將少年保護工作從被動處理轉為主動預警。目前已穩定追蹤7765名潛在風險少年，服務覆蓋率從75%大幅提升至90%以上。最顯著的是，高關懷少年從發現風險到資源介入的時間，由原本的117天縮短至29天內，時效足足提升了75%，成功運用科技治理打造即時、精準的少年安全支持體系。

少年警察隊表示，少年保護不能只靠單一機關力量，而是需要跨局處共同合作，從「看見問題」進一步做到「提前發現、即時介入」。透過數據整合與風險預警，讓有限的社會資源能更精準地投入需要協助的少年身上。

此次獲《今周刊》「永續創新獎—社會力優等」肯定，不僅是對桃園市少年保護工作的鼓勵，也展現桃園持續運用科技治理打造少年安全支持體系的成果。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園打造數據防護網獲《今周刊》獎項肯定 守護近8千潛在風險少年