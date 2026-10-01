婦人開車載兒經中彰快速路遇塞車 兒突開車門走到高架橋旁墜落亡

一名婦人昨晚開車載兒子行經台中市潭子區中彰快速道路高架橋路段遇塞車，兒子突然打開車門走到路旁，從近30多公尺高路面墜落，當場無呼吸心跳，送醫急救仍不治，留下傷心母親。據了解，母子在車上並無爭吵，事故原因由警方調查。

台中市大雅警分局表示，昨晚6時17分獲報，潭子區環中東路一段旁草地有人倒地，報案婦人說她兒子在該處墜落。分局接獲110報案，疑似有民眾從台74線快速道路20.5k上摔落，到場了解報案婦人稱其子37歲張男從台74快速道路橋上墜落，由台中市消防局救護車載到台中慈濟醫院急救，急救無效。警方已通知鑑識採證，依規定報請司法相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980