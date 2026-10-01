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基隆市天外天大火！消防員折騰一夜今晨撲滅 警、消調查起火原因

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市已封場的天外天垃圾掩埋場，回收床墊區域昨天發生大火，消防人員撤夜灌救，防止延燒到漂流木堆置區，並在今天上午8時33分撲滅火勢。警方已約談床墊區作業人員，調查起火原因。

消防局表示，昨天下午1時39分接獲報案，天外天垃圾掩埋場發生火災，派遣人車加上基隆港、新北市支援共38車、86人前往搶救。昨天傍晚已控制勢，但因廢棄物堆積量大，有悶燒及延燒之虞，漏夜搶救，今天清晨4時左右滅火，殘火處理進行到8時33分收隊。

環保局說，火警發生地點原堆放廢彈簧床墊，相關拆除及回收作業由委辦廠商負責。廠商前天將作業機具運抵現場，昨天進行床墊拆解回收作業前，現場起火燃燒。

火災發生時，操作怪手的拆床工人受困在下風處，消防人員昨天上午2時許找到他並協助脫困。消防局今天滅火後，火災調查科人員將在火場鑑識，警方也約談現場工人等相關人士，釐清起火原因。

衛生局昨晚提醒受火災濃煙影響區域居民，儘量關閉門窗、減少外出。如有外出必要，應佩戴口罩。氣喘等呼吸道疾病患者、心血管疾病患者、長者、幼童及孕婦等族群，更應特別留意身體狀況。

基隆市已封場的天外天垃圾掩埋場，回收床墊區域昨天發生大火，消防人員今天上午8時33分撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市已封場的天外天垃圾掩埋場，回收床墊區域昨天發生大火，消防人員今天上午8時33分撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市已封場的天外天垃圾掩埋場，回收床墊區域昨天發生大火，消防人員今天上午8時33分撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市已封場的天外天垃圾掩埋場，回收床墊區域昨天發生大火，消防人員今天上午8時33分撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市已封場的天外天垃圾掩埋場，回收床墊區域昨天發生大火，消防人員今天上午8時33分撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝
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