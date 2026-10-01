影／天外天狂燒基隆市區徹夜瀰漫塑膠惡臭 民眾怒：關窗戴口罩仍難耐

基隆市天外天掩埋場暫置區1700多床回收床墊昨天下午不明原因起火，火勢猛烈，昨傍晚延燒5小時後獲控制，但晚間火勢仍持續延燒，已滅火超過10小時，今天凌晨仍悶燒，消防人員疲於奔命接力滅火。信義區、中正區、仁愛區民眾抱怨，徹夜聞到濃烈塑膠惡臭味，關窗戴口罩仍難耐。

火災產生大量粒狀汙染物與異味，造成空汙問題，影響全市七區，但鄰近信義、中正、仁愛等區空氣汙染較為嚴重。環保局長馬仲豪表示，是否依空氣汙染防制法裁罰，還要等火調調查起火原因才能確定。是天氣乾燥或有人為因素，警方了解中，火災原因尚待釐清。

今天凌晨，信義區、中正區、仁愛區很多民眾在社群留言抱怨，徹夜聞到濃烈塑膠惡臭味，關窗戴口罩仍難耐，甚至臭到掩鼻無法睡覺，屋內及衣服都是燃燒塑膠臭味。

消防局表示，火警共出動30車69人，另有外單位支援8車17人。由於現場堆置大量可燃物，增加火勢延燒及搶救難度，考量火場鄰近漂流木堆置區，消防人員同步加強防護，避免火勢進一步擴大。

環保局表示，火警發生地點原堆放廢彈簧床墊，相關拆除及回收作業由委辦廠商負責。廠商於昨日將作業機具運抵現場，原訂昨日進行床墊拆解回收作業，但在尚未開始拆解前即發生火警，相關施工人員目前已接受警消詢問，實際起火原因仍待進一步調查釐清。

為加速現場滅火及清理作業，環保局調派2部怪手等重型機具進場支援，配合消防人員處理燃燒物及清理火場，爭取滅火時效。

針對火警濃煙造成的空氣品質影響，市府已要求環保局持續監測空氣品質及風向變化，掌握可能受影響區域。信義區公所則協助聯繫鄰近里長，掌握居民需求並傳達相關防護資訊。

衛生局提醒，受火災濃煙影響區域的居民應儘量關閉門窗、減少外出，如有外出必要應佩戴口罩。氣喘等呼吸道疾病患者、心血管疾病患者、長者、幼童及孕婦等族群，更應特別留意身體狀況；若吸入濃煙後出現身體不適，應儘速就醫，並主動告知醫師可能有火災濃煙暴露情形。

謝國樑昨召集相關局處召開跨局處應變會議。因相關局處持續留守火警現場掌握救災情形，會議採視訊方式進行，針對火場後續處理、空氣品質、場區安全及環境復原等工作逐項盤點，並要求各單位即時掌握最新狀況、保持橫向聯繫，確保各項應變措施順利銜接。

謝國樑說，目前火勢雖已獲控制，但現場仍持續進行殘火處理及安全確認，市府將持續掌握最新狀況，並要求各單位做好現場監控，避免復燃。後續也將進一步釐清起火原因，並就場區安全及管理機制進行檢視，確保相關風險妥善處理。

基隆市天外天掩埋場暫置區1700多床回收床墊不明原因起火，延燒十多小時。記者游明煌／攝影

基隆市天外天掩埋場暫置區1700多床回收床墊不明原因起火，延燒十多小時。記者游明煌／攝影

基隆市天外天掩埋場暫置區1700多床回收床墊不明原因起火，延燒十多小時。記者游明煌／攝影