影／國1北上75.5K遊覽車突陷火海 14乘客緊急接駁撤離

國道1號北上75.5K路段今日晚間發生遊覽車火警，新竹縣消防局晚間9點2分接獲通報，立即派遣4車9人前往搶救，消防人員到場時，遊覽車已全面燃燒，所幸車上14名乘客已由同公司其他遊覽車接駁離開，無人受傷或受困。

消防人員到場後，立即部署水線並搭配泡沫原液射水搶救，持續灌救約50分鐘，於晚間9點52分撲滅火勢。經現場確認，無人員受困或傷亡。

新竹縣消防局表示，火勢撲滅後，已依程序通報火災調查人員到場調查，詳細起火原因仍待進一步釐清。

消防局提醒，車輛行駛於高速公路時，若發生異常或火警，應立即將車輛停靠安全位置，並引導車內人員迅速疏散至安全區域，撥打119通報，以利消防人員及時處置。

消防人員到場時，遊覽車已全面燃燒，所幸車上14名乘客已由同公司其他遊覽車接駁離開，無人受傷或受困。圖／新竹縣消防局提供