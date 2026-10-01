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基隆天外天垃圾場大火 空汙影響全市

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>天外天床墊回收暫置場大火引發全市<a href='/search/tagging/2/空汙' rel='空汙' data-rel='/2/123284' class='tag'><strong>空汙</strong></a>疑慮，市民關注。記者游明煌／攝影
基隆天外天床墊回收暫置場大火引發全市空汙疑慮，市民關注。記者游明煌／攝影

基隆市信義區培德路天外天垃圾掩埋場昨發生大火，烈焰衝天，堆積一千七百多張回收床墊的區域陷入火海，火勢延燒近五個小時才控制，入夜仍悶燒，黑煙空汙影響全市，市長謝國樑趕赴現場關心救災。環保局初步研判火警原因為天氣乾燥有關，正調查原因。

昨天下午一時卅分許，消防局接獲天外天垃圾掩埋場外包廠商拆床工人報案，指床墊區發生火災，他受困火場。大批消防人車趕至，火勢猛烈，黑煙竄天。消防人員拉水線灌救，但水源及水壓不足，搶救困難，幸好怪手司機躲在下風處，消防人下午二時許找到人協助脫困，消防局也申請港消及新北消防局支援救火。

濃煙竄天，連新北汐止都看得到濃煙。起火點在回收彈簧床處置專區，研判火警原因和天氣乾燥有關，詳情尚待委外廠商說明與消防局調查釐清。空汙影響遍及基隆七區，主要範圍在仁愛、信義、中山區，環保局持續監控周邊空氣品質變化，啟動相關應變作為。

火災產生大量粒狀汙染物與異味，造成空汙問題，環保局表示，是否依空氣汙染防制法裁罰，待起火原因出爐才能確定。

基隆市議員張之豪說，早已提醒環保局大量堆置床墊且高度過高，有安全疑慮。議員陳宜說，濃煙往市區方向飄散，民眾要防範空汙。議員韓世昱要求調查起火原因，避免重演。

基隆 空汙 垃圾

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基隆天外天垃圾場大火 空汙影響全市

基隆市信義區培德路天外天垃圾掩埋場昨發生大火，烈焰衝天，堆積一千七百多張回收床墊的區域陷入火海，火勢延燒近五個小時才控制，入夜仍悶燒，黑煙空汙影響全市，市長謝國樑趕赴現場關心救災。環保局初步研判火警原因為天氣乾燥有關，正調查原因。

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