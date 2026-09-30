永康三新紡織廠特高壓變電箱起火 副課長疑觸電身亡

台南市永康區台1省道今傍晚傳出工廠火警，廠區發出陣陣濃煙，起火點疑為69kv變電箱起火，一名廠區副課長疑觸電救災人員到場時已明顯死亡，火勢在近2小時撲滅，詳細原因警消深入釐清中。

事件發生在下午4時27分許，消防局獲報永康區中正北路711號三新紡織廠傳出火警。消防人車於下午4時37分趕抵現場，查出起火點為廠區內69kV轉11.4kV變電場，消防局前後調派17車35名打火弟兄趕往，同時通知台電人員緊急斷電。

消防人員隨即使用滅火器入室滅火，火勢於下午6時16分控制、6時23分撲滅，初步調查現場燃燒配電盤及雜物，無延燒之虞，燃燒面積約40平方公尺。

不過消防隊員清查火場時，發現1名男子倒臥現場，經查為該公司陸姓副課長不幸觸電，消防人員到場時已明顯死亡未送醫，警消後續將深入釐清原因。

台南永康三新紡織廠傳出特高壓變電箱起火，陸姓副課長疑觸電不幸當場身亡。記者謝進盛／翻攝