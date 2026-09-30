影／基隆天外天床墊延燒5小時入夜未滅原因不明 申請直升機滅火被拒

基隆市信義區培德路天外天垃圾掩埋場今天發生大火，烈焰衝天，堆積1700多床回收床墊的區域陷入火海，火勢延燒近5個小時控制，入夜仍延燒，黑煙空汙影響全市，市長謝國樑趕赴現場關心救災。環保局表示火警原因不明，由消防局調查釐清。消防局說，下午申請空勤總隊直升機支援，但被以不適合空中滅火婉拒。

基隆市政府今晚說明天外天掩埋場火警處置作為，消防局長游家懿說，到今天晚間火勢已控制，但還在延燒，仍在灌救中。現場並沒有水源可使用，必須從山下一直建立水線才能持續清理現場。第一時間有跟中央空勤總隊申請直升機協助滅火，但中央回覆因直升機在台中，從整備、起飛到新山水庫採水，可能已接近黃昏，不適合做空中滅火的工作。

火災產生大量粒狀汙染物與異味，造成空汙問題，環保局長馬仲豪表示，是否依空氣汙染防制法裁罰，還要等火調調查起火原因才能確定。是天氣乾燥或有人為因素，警方了解中，火災原因尚待釐清。

馬仲豪並說，床墊到達一定的量後，委外廠商才會運送機具到現場處理，機具昨天進廠，今天準備要破碎處理，不明原因就發生火警。環保局都有定期、定量委外廠商處理，現場今天暫置量約有1700床。

市府副發言人吳禹辰表示，市長謝國樑非常重視，市府已舉行環保局、消防局、區公所等跨局處因應會議，並提醒市民做哪些因應措施。

今天下午1時30分許，消防局接獲天外天垃圾掩埋場掩埋場外包廠商拆床工人報案，指床墊區發生火災，他受困火場。大批消防人車趕至，現場火勢猛烈，黑煙竄天。消防人員拉水線灌救，但水源及水壓不足，搶救相當困難，幸好怪手司機躲在下風處，消防人下午2時許找到人協助脫困，港消及新北都支援水庫車。

濃煙竄天，連新北汐止都看得到濃煙。起火點在回收彈簧床處置專區，詳情尚待委外廠商說明與消防局調查釐清。空汙影響遍及基隆七區，主要範圍在仁愛、信義、中山區，環保局持續監控周邊空氣品質變化，啟動相關應變作為。

基隆市議員張之豪說，早已提醒環保局大量堆置床墊且高度過高，有安全疑慮。議員陳宜說，濃煙往市區方向飄散，民眾要防範空汙。議員韓世昱要求市府調查起火原因，避免事件重演。

基隆市政府今晚說明天外天掩埋場火警處置作為。記者游明煌／攝影

基隆天外天掩埋場床墊延燒5小時，入夜未滅，原因不明調查中。記者游明煌／翻攝

基隆天外天掩埋場床墊延燒5小時，入夜未滅，原因不明調查中。記者游明煌／攝影

基隆天外天掩埋場床墊延燒5小時，入夜未滅，原因不明調查中。記者游明煌／翻攝

入夜仍延燒，黑煙空汙影響全市，市長謝國樑趕赴現場關心救災。記者游明煌／翻攝