台東太麻里工地驚傳死亡事故 58歲板模工遭預拌車輾斃

台東縣太麻里鄉多良部落今天發生工安死亡事故，一名58歲杜姓板模工人在野溪整治工程施工期間，疑因躺在臨時便道旁休息，遭進場的水泥預拌車輾過，當場失去生命跡象，其他工人發現後立即通報警消，但仍回天乏術。

警方調查，事故發生時，水泥預拌車正準備進入施工區域，由於工地臨時便道有上坡路段，駕駛行進時視線可能受到地形影響，未注意到杜男躺在便道旁，車輛通過時發生輾壓事故。杜男遭發現時已明顯死亡，警方隨即封鎖現場展開調查。

據了解，杜男原在台東市區從事板模工作，因多良部落工程有施工需求，前一天才前往工地支援，今天是到工地施工的第2天，卻不幸發生意外。詳細事故原因仍待警方進一步調查。

警方目前已通知相關人員到案說明，後續將調閱現場相關影像，釐清預拌車進場時的行進路線、駕駛視線及現場安全維護措施，同時報請檢察官相驗，以釐清杜男確切死因及事故責任。

警方表示，工地內車輛進出、人員休息及施工區域均涉及安全管理，事故責任仍須待相關事證調查後認定。