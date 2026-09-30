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台東男肇逃拒檢狂奔20公里 鹿野落網還持美工刀自傷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市志航路一段今天下午發生一起交通事故，肇事車輛疑似未停留處理便離開現場，警方獲報後展開追查，過程中發現55歲陳姓男子涉案，警方上前盤查時，陳男竟駕車加速逃逸，警方隨即啟動攔截圍捕，沿線追逐約20公里，最後在鹿野鄉中華路一段將人車攔下，陳男坦承心虛逃逸。

警方表示，今天下午1時26分許接獲110報案，指志航路一段發生A3肇事逃逸事故，員警趕抵現場時，肇事車輛已不在現場，隨即擴大搜尋。警方追查過程中發現陳男駕車行蹤，準備上前盤查時，陳男不僅沒有停車，反而加速逃離，勤務指揮中心隨即通報沿線警力攔截。

線上警力一路追查約20公里期間，陳男駕駛的車輛還曾擦撞執行攔截勤務的巡邏車，所幸雙方員警均未受傷。警力持續追緝，最後在鹿野鄉中華路一段成功將陳男攔下。

陳男遭警方攔獲後，一度持美工刀企圖自傷，警方隨即協助處置並送醫治療，目前沒有生命危險。警方表示，詳細事故發生經過、肇事原因及相關責任，仍由台東交通小隊進一步調查釐清。

警方呼籲，發生交通事故後應留在現場依規定處理，切勿擅自駕車離去；如遇警方攔查或其他突發狀況，也應保持冷靜配合處置，避免讓原本的交通事故衍生更多危險。

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陳男遭警方攔獲後，一度持美工刀企圖自傷，警方隨即協助處置並送醫治療，目前沒有生命危險。圖／台東警分局提供
陳男遭警方攔獲後，一度持美工刀企圖自傷，警方隨即協助處置並送醫治療，目前沒有生命危險。圖／台東警分局提供

台東市志航路一段今天發生A3肇事逃逸事故，警方追查過程中，涉案陳姓男子駕車拒檢逃逸，沿線追緝約20公里後，最後在鹿野鄉中華路一段將人車攔下。圖／台東警分局提供
台東市志航路一段今天發生A3肇事逃逸事故，警方追查過程中，涉案陳姓男子駕車拒檢逃逸，沿線追緝約20公里後，最後在鹿野鄉中華路一段將人車攔下。圖／台東警分局提供

台東 肇逃 交通事故

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