靠GPS導航 民眾開車誤入竹崎山區翻落邊坡獲救

嘉縣竹崎山區昨天發生轎車依GPS導航指示行駛卻翻落果園事故，駕駛受困車內，警消獲報後立即至現場架設繩索救援；警方說，駕駛獲救時意識清楚，送醫後暫無生命危險。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，昨天上午接獲119緊急轉報，於竹崎鄉義隆村山區果園發生車輛翻覆事故，警方到場發現為一輛黑色自小客車翻落山谷，翻覆於深約15公尺邊坡，65歲女性駕駛卡在車內。

警方轉述駕駛的話表示，早上欲至竹崎鄉鹿滿日間照顧中心開會，依照導航指示至義隆村嘉118線，結果誤入至該村山區果園產業道路，當下驚覺道路狹隘欲回頭，請同行乘客下車協助指揮，但不慎翻落邊坡。

警方表示，開車前往山區的旅客，應謹慎使用導航系統，並可提前查詢道路狀況，若在山區迷路，應盡量依靠周圍電桿編號或大型地標協助警方定位，以便迅速獲得援助。