聽新聞
0:00 / 0:00
靠GPS導航 民眾開車誤入竹崎山區翻落邊坡獲救
嘉縣竹崎山區昨天發生轎車依GPS導航指示行駛卻翻落果園事故，駕駛受困車內，警消獲報後立即至現場架設繩索救援；警方說，駕駛獲救時意識清楚，送醫後暫無生命危險。
嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，昨天上午接獲119緊急轉報，於竹崎鄉義隆村山區果園發生車輛翻覆事故，警方到場發現為一輛黑色自小客車翻落山谷，翻覆於深約15公尺邊坡，65歲女性駕駛卡在車內。
警方轉述駕駛的話表示，早上欲至竹崎鄉鹿滿日間照顧中心開會，依照導航指示至義隆村嘉118線，結果誤入至該村山區果園產業道路，當下驚覺道路狹隘欲回頭，請同行乘客下車協助指揮，但不慎翻落邊坡。
警方表示，開車前往山區的旅客，應謹慎使用導航系統，並可提前查詢道路狀況，若在山區迷路，應盡量依靠周圍電桿編號或大型地標協助警方定位，以便迅速獲得援助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。