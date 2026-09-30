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提證明才能認定A2車禍基層質疑美化數字 南警：有人自稱睪丸受傷

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南去年交通事故死亡304人高居各縣市第2，市府極力強化交安，市警局去年底規畫勤區查察的警力改去交通事故率高的路口站守望，近期再要求勿僅憑當事人敘述就將事故記載為受傷；基層質疑是否為了壓低A2數字量？警方澄清，因發生特殊案例，才請同仁注意，勿幫當事人背書。

台南市府因應交通部「道路交通安全推動計畫」檢討對策精進防治作為，市警局經研擬討論，去年底要求16個警分局依轄區特性、系統分析數據，安排勤區查察勤務的警力，前往易肇事時段、路口定點站崗守望；希望在有限警力且不增加工作負擔下，發揮最大化效益。

近期警察局又要求，各分局處理A2類（有人受傷）道路交通事故，處理員警應自客觀角度判斷受傷狀況（如紅腫、瘀血、擦挫傷，就醫等），如目視無法判斷傷勢，或碰撞程度輕微，不足以視為受傷時，勿僅憑當事人敘述（如頭暈、想吐、某部位怪怪的等），逕自認定為受傷，仍應以診斷證明書認定為宜。

基層員警本月25日在臉書粉絲專頁「靠北police之鴿的無奈」發文質疑「請問一下台南市警察局現在是要吃案嗎？如果當事人自述有受傷，線上申請不到資料是要處分員警嗎」；並貼出警察局「周報資料」中「有關道路交通事故受傷認定」標準的截圖。

該則貼文引起其他人討論「沒辦法，A2量降不下來，只好從定義去搞了」，「你要是換成A3（僅車損），爽到的只有上面檢討量少了，市長可以說成政績，然後警察局、外界檢討通常都只檢討A2以上的，謊言說久了他們自然會說服自己因為案件量下降了」、「以後民眾再問我沒成傷，但我不舒服啊，我會給他交大大隊長電話」等。

對此，台南市交通警察大隊說明，警察局是依交通部函釋嚴謹認定受傷案件，並未做擴充解釋，絕非為了所謂降低A2件數而要求基層同仁；會特別跟基層提醒受傷定義，是因近期發生特殊案例，該案例為汽車疑似故意碰撞機車，碰撞程度極輕微，兩車均沒有明顯車損（肉眼看不出來）。

交大表示，但該名汽車駕駛仗著警方無法查證隱私部位傷勢，聲稱睪丸痛，員警以A2事故受理，事後雙方自行和解，沒有進到保險或訴訟程序；因此希望同仁依規定認定受傷案件，勿幫當事人背書。

且警察局是使用警政署道路交通事故處理系統，若未提供診斷證明，但以客觀情狀，如輕微刮擦傷、紅腫、瘀血、現場包紮、送醫等，明顯判斷具受傷事實，均須以A2事故建檔；反之才依交通部函釋規定，仍需民眾提供診斷證明確認受傷情形。

交大指出，如果民眾自述有受傷，但目視無傷勢，又提不出診斷證明書，就是要列A2事故的話，可以合理懷疑是否為車禍蟑螂，將依法偵辦，同仁不必擔心不配合被檢舉會受到處分，目前尚未有分局反映此類案件；另民眾不論是否受傷，均可臨櫃或線上申請事故相關資料，不會影響權益。

台南市警察局近期要求勿僅憑當事人敘述就將事故記載為受傷，基層質疑是否為了降低A2量數字？警方澄清，因發生特殊案例，才請同仁注意。圖／翻攝自臉書粉絲專頁靠北police之鴿的無奈
台南市警察局近期要求勿僅憑當事人敘述就將事故記載為受傷，基層質疑是否為了降低A2量數字？警方澄清，因發生特殊案例，才請同仁注意。圖／翻攝自臉書粉絲專頁靠北police之鴿的無奈

台南市警察局近期要求勿僅憑當事人敘述就將事故記載為受傷，基層質疑是否為了降低A2量數字？警方澄清，因發生特殊案例，才請同仁注意。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局近期要求勿僅憑當事人敘述就將事故記載為受傷，基層質疑是否為了降低A2量數字？警方澄清，因發生特殊案例，才請同仁注意。記者袁志豪／翻攝

車禍 交通事故 台南

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