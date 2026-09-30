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外籍婦人愛貓受困大樓橫樑 中壢警用這招將牠引回來

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市49歲伊朗籍女子法雅（音譯）的愛貓日前凌晨在家時不明原因受驚嚇，突然竄出窗戶困在高處橫樑，中壢警方獲報，到場與飼主、社區保全合力救援，最後利用法雅的衣物及貓咪平時喜愛的被子熟悉氣味，引導牠靠近安全位置和脫困。

中壢警分局青埔派出所警員鄭鈺衡、許惟人日前凌晨2時許獲報，前往中壢區高鐵南路一段執行協助民眾勤務，到場後得知法雅的愛貓受驚嚇竄出窗戶，停留在建物外側橫樑，因所在位置人員無法直接抵達，讓她十分焦急。

員警等人嘗試利用木板協助救援，隨後請法雅拿來自己的衣物，以及貓咪經常窩著的被子，希望藉由熟悉的氣味引導牠靠近，這個方法果然奏效，貓咪逐漸朝衣被靠近，移動至較安全的窗邊位置。

待貓咪靠近後，員警請社區保全協助開啟氣窗，再協助法雅接回愛貓，順利化解這場深夜驚魂。看見愛貓平安回到懷中，法雅終於放下心中大石，對員警及現場協助人員表達感謝。

中壢警方助外籍婦人的愛貓脫困。記者鄭國樑／翻攝
中壢警方助外籍婦人的愛貓脫困。記者鄭國樑／翻攝

中壢 大樓 貓咪

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