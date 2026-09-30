影／基隆天外天床墊回收暫置場大火 空汙影響全市初判原因出爐

台南去年交通事故死亡304人高居各縣市第2，市府極力強化交安，市警局去年底規畫勤區查察的警力改去交通事故率高的路口站守望，近期再要求勿僅憑當事人敘述就將事故記載為受傷；基層質疑是否為了壓低A2數字量？警方澄清，因發生特殊案例，才請同仁注意，勿幫當事人背書。

2026-09-30 16:35