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影／基隆天外天床墊回收暫置場大火 空汙影響全市初判原因出爐
基隆市信義區培德路天外天垃圾掩埋場今天下午發生大火，烈焰衝天，數萬回收床墊區陷入火海，已延燒2個多小時，火勢仍不斷擴大，黑煙竄天。環保局指判火警處為回收彈簧床處置專區，研判火警原因為天氣乾燥有關，詳細原因尚待回收彈簧床處理委外廠商說明與消防局調查釐清。今日環境風場為東北風，空氣品質全市七區都受影響。
消防局表示，今日環境風場為東北風，基隆空品測站風速1.5 m/s，可能影響區域：
─七堵區：永平里、富民里、永安里、自強里、八德里
─暖暖區：過港里、八南里、八堵里、八中里、八西里
─仁愛區：英仁里、育仁里、龍門里、吉仁里、德厚里、博愛里、文安里、同 風里、花崗里、和明里、明德里、林泉里、朝棟里、曲水里、誠仁里、兆連里、福仁里、獅球里、光華里、崇文里、虹橋里、水錦里、智仁里、忠勇里、玉田里、新店里、仁德里、文昌里、書院里
─安樂區：鶯安里、鶯歌里、嘉仁里、壯觀里、五福里
─信義區：智誠里、禮東里、禮儀里、智慧里、仁壽里、孝岡里、孝深里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、東安里、義和里、信綠里、東信里、東光里、孝德里、東明里、孝忠里
─中正區：德義里、正義里、中船里、港通里
─中山區：新建里
環保局表示，天外天暫置場下午1時30分發生火警，環保局第一時間通報消防局協助滅火，初步研判無人傷亡。火警處為回收彈簧床處置專區，研判火警原因為天氣乾燥有關，詳情尚待回收彈簧床處理委外廠商說明與消防局調查釐清。
空汙影響主要範圍涵蓋仁愛區、信義區、中山區。環保局提醒，受影響區域及鄰近地區民眾應緊閉門窗、外出記得戴口罩，以免發生身體不適。環保局將持續監控周邊空氣品質變化情形，啟動相關應變作為。
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