監視器全拍下！鴨舌帽男持磚猛砸大樓玻璃 警鎖定追人

台北市大安區一棟大樓今天上午遭陌生男子持磚頭砸破一樓玻璃門，監視器拍下男子戴著鴨舌帽、身穿條紋上衣，在門口接連朝玻璃動手，現場留下大片碎玻璃。附近民眾事後將畫面PO上Threads提醒住戶注意，警方獲報調閱監視器，目前已鎖定一名男子追查。

大安警分局敦化南路派出所今天上午9時許接獲報案，指有人持磚塊破壞大樓玻璃，員警趕抵現場時，男子已經離去，玻璃門則遭砸出破損。

從監視器畫面可見，涉案男子頭戴鴨舌帽、穿條紋上衣，手中拿著磚塊等物，在大樓門口朝玻璃多次敲砸後離開。警方到場搜索，現場沒有發現犯案工具。

警方隨後調閱大樓及周邊監視器，已掌握一名特定男子涉有重嫌，並通知鑑識人員到場採證，目前正持續比對相關影像、追查男子行蹤。

警方也已向大樓主委說明提告程序，後續將由管委會提出告訴；至於男子與大樓是否有糾紛、為何突然砸門，仍待警方找到人後進一步釐清。

台北市大安區一棟大樓，門口遭人拿磚頭砸門。記者廖炳棋／翻攝